Любовь есть, а желания нет. Эксперт объяснил, действительно ли такие чувства настоящие и что делать

Порой мы сталкиваемся с ситуацией, когда чувства к партнеру кажутся глубокими и искренними, но физическое влечение куда-то исчезает. И тогда возникает вопрос: настоящая ли это любовь? Может ли существовать любовь без желания?

Могут ли существовать чувства без физического влечения и как справиться с такой проблемой, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Что такое любовь?

Любовь - это сложная и многогранная эмоция. Она включает не только страсть, но и глубокое уважение, доверие, желание заботиться друг о друге.

"Однако сексуальное желание - тоже важный компонент. Его отсутствие может заставить задуматься, все ли в порядке в отношениях", - считает эксперт.

Причины потери желания

Исчезновение физического влечения не всегда означает конец любви. Это может быть связано с:

Рутиной: однообразие "съедает" страсть.

Эмоциональной усталостью: неразрешенные конфликты, накопившиеся обиды.

Внешними факторами: стресс, переутомление, гормональные изменения.

Однако если желания нет совсем, важно честно спросить себя: это все еще любовь, или, возможно, лишь привязанность или привычка?

Как понять, любовь ли это?

Вот несколько вопросов, которые помогут определиться:

Чувствуете ли вы радость и тепло от присутствия партнера?

Хотите ли вы делиться с ним своей жизнью, планами, мыслями?

Готовы ли вы поддерживать его даже в трудные времена?

Представляете ли вы свое будущее вместе?

"Если ответы "да", то, скорее всего, любовь есть, а потерю желания стоит рассматривать как проблему, которую можно решить", - добавляет коуч.

Когда стоит задуматься?

Если вы чувствуете равнодушие, раздражение или представляете свою жизнь без партнёра с облегчением, возможно, отношения себя исчерпали.

Что делать, если любовь есть, но желания нет?

1. Работайте над эмоциональной близостью. Иногда восстановление теплых чувств возвращает и страсть

2. Добавляйте новизны в отношения. Маленькие сюрпризы, романтические моменты могут разжечь огонь

3. Откровенно обсудите проблему с партнером. Скажите, что вас беспокоит, и вместе ищите решение.

Любовь без желания: принятие или конец?

Любовь бывает разной. Для кого-то она возможна без страсти, для других сексуальное желание - это её неотъемлемая часть. Главное - честно ответить себе: комфортно ли вам в таких отношениях?

"Любовь без желания - не приговор. Но важно понять, что именно держит вас вместе: глубокие чувства или только общая история. Помните, что каждый кризис - это возможность переосмыслить отношения и сделать их лучше", - говорит Виталий Курсик.