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"Коханець" Олі Полякової написав пісню про неї після скандалу

Міцкевич та Полякова (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Нещодавно навколо співачки Олі Полякової розгорівся скандал через "докази" її "роману" з блогером та репером Владиславом Міцкевичем. Втім, згодом чоловік вибачився. А нині він присвятив співачці пісню.

Про це РБК-Україна (проект Styler) розповіли у команді артиста.

"У нас з Олею та її командою стались певні робочі непорозуміння. Я випив і вирішив таким чином "помститися". Не найкраща ідея і не той вчинок, яким я пишаюсь. Але вже сталося, як сталося", - визнає Міцкевич.

За словами артиста, між ним та Поляковою була іскра, але стосунків не було ніколи. 

"Ми відчували на одній хвилі, створювали щось разом, у нас багато спільного. Чи відчуваю я щось до Олі? Так, я захоплююсь цією жінкою і, якщо чесно, я був би щасливий бути з нею в стосунках. Вона - неймовірна і дуже глибока людина", - зазначив співак.

Полякова та Міцкевич (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Нині ж MITSKEVYCH презентував кліп на нову пісню "Королева". Одразу можна помітити натяк на те, що трек присвячено Поляковій, адже у 2018 році вона стала неймовірно успішною завдяки своєму шоу "Королева ночі".

Втім, офіційно присвячувати пісню саме співачці Міцкевич не став.

"Королева" - це пісня-присвячення людині, якою я захоплююсь, як жінкою. Яку я хочу бачити у своєму житті, з якою я хочу бути поряд. І я вважаю, що кожна людина, яка зробила помилку, має право на те, щоб її пробачили", - заявив артист.

 

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