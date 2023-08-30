Кого не візьмуть на роботу під час мобілізації: пояснення ТЦК

Допоки діє воєнний стан, в Україні триватиме загальна мобілізація. Діє також і норма про те, що для працевлаштування чоловік повинен стояти на обліку у військкоматі.

Як тепер буде здійснюватися прийом на роботу, розповіли у Чернівецькому обласному ТЦК СП.

Як влаштуватися на роботу під час війни

Роботодавець має право приймати на роботу призовників, військовозобов'язаних і резервістів тільки за умови, що вони перебувають на військовому облік у районних чи міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Тобто під час співбесіди роботодавець повинен перевірити наявність у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-облікових документів:

у військовозобов'язаних - військовий квиток чи тимчасове посвідчення

у призовників - посвідчення про приписку до призовних дільниць

Таким чином, якщо чоловік не стоїть на обліку у військкоматі, його цілком можуть не прийняти на роботу.

Своєю чергою керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, підприємств, закладів освіти незалежно від форм власності повинні дотримуватись законодавчих норм щодо ведення військового обліку.

Якщо буде виявлено порушення цих норм, винні будуть нести відповідальність згідно із законом.

Де видача повісток є законною

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що вручення повісток допускається в будь-яких місцях.

"Тобто громадські місця всі відкриті для загального відвідування, можуть бути такими, де може проводитись оповіщення громадян. Абсолютно не виключено, що і там також", - сказала вона.

Таким чином міські пляжі та блокпости є цілком законними місцями для вручення повісток.

Згодом її слова підтвердив полковник Запорізького обласного ТЦК та СП Андрій Гуренко.

Він сказав, що вручення повісток у громадських місцях не заборонено законодавством. Проте зупинка транспортного засобу працівниками військкоматів з метою вручення повісток - заборонена.