С какого возраста можно отдавать ребенка на спорт или кружки: советы родителям
Многие родители задаются вопросами, когда начинать привлекать ребенка к спорту или кружкам. И хотя это достаточно индивидуально, но выбор правильного момента поможет развить у ребенка полезные навыки, поддержать его физическое и эмоциональное здоровье и даже выявить таланты.
Когда нужно отдавать ребенка на спорт и кружки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Возраст для начала занятий спортом
Эксперты советуют начать физическую активность с учетом возраста ребенка:
От 2 до 3 лет
На этом этапе ребенок может посещать развивающие кружки, которые включают игровую активность, развивающую координацию движений: танцы, плавание, групповые занятия.
4-6 лет
Этот период подходит для занятий, не требующих инвентаря: гимнастики, футбола, тенниса, даже легкой атлетики. Дети учатся базовым движениям, правилам игры, но не должны подвергаться интенсивным физическим нагрузкам.
7-10 лет
С этого возраста уже можно начать серьезнее заниматься командными видами спорта, такими как футбол, баскетбол или волейбол, а также участвовать в соревнованиях. В этом возрасте дети также лучше концентрируются на технических аспектах.
11 лет и старше
Подростки могут выбирать сложные виды спорта или творческие кружки, которые требуют высокой физической или интеллектуальной подготовки: боевые искусства, плавание, шахматы или программирование.
Возраст для начала занятий в кружках
Кружки для творческого или интеллектуального развития можно посещать с раннего возраста:
От 2-3 лет: музыка, рисование, раннее развитие (изучение букв и цифр в игровой форме).
От 4-6 лет: театральные кружки, основы программирования, первые уроки иностранных языков.
От 7 лет и старше: кружки робототехники, шахматы, научные студии.
Как выбрать правильный кружок или спорт
Важно слушать ребенка. Если он уже показывает интерес к определенному виду деятельности, поддержите его.
Не заставляйте. Если ребенок не хочет заниматься тем, что вы для него выбрали, это может вызвать негативную реакцию.
Пробуйте разное. Посетите несколько пробных занятий в разных кружках или секциях, чтобы ребенок мог выбрать то, что ему нравится.
Учитывайте личность ребенка. Активным детям больше подойдут спорт или танцы, а спокойным - шахматы или рисование.
А что советуют психологи?
Фокусируйтесь на удовольствии. На ранних этапах важно не достичь результата, а радость от процесса.
Не сравнивайте ребенка с другими. Он развивается в собственном темпе.
Поддерживайте в сложные моменты. Если у ребенка что-то не получается, помогите справиться с разочарованием и не отказываться от занятий.
"Лучший возраст для начала занятий зависит от индивидуальных особенностей ребенка. Главное - поддерживать интерес к спорту или творчеству, а не навязывать. Это поможет вырастить уверенность и гармоничную личность", - советуют специалисты.
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При написании материала были использованы источники: Американская академия педиатрии (AAP), vseosvita.ua, mandarinka.com.ua.