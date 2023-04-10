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З якого віку дитині можна давати шоколад та какао. Лікар розставила всі крапки над "і"

Фото: Коли дитині можна давати какао та шоколад (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Багатьох батьків цікавить питання, з якого віку дитині можна давати какао та шоколад, і чи це не шкідливо.

На це запитання відповіла педіатр із Харкова Дар'я Власенко до Instagram.

З якого віку можна давати дітям какао та шоколад?

Вироби з какао та шоколаду краще не давати до 2 років, оскільки вони містять кофеїн та часто цукор.

Проте невеликі шматочки шоколаду та невеликі ковтки гарячого какао чи іншого безалкогольного какао, чи шоколадного напою після першого дня народження дитини безпечні.

Чи корисний шоколад та какао для дітей?

Загалом - ні. Какао та шоколад містять кофеїн та інші стимулятори, такі як теобромін, які можуть впливати на розвиток та нервову систему дитини.

При надлишку кофеїн може знизити апетит, викликати нервове збудження, вплинути на сон та посилити рефлюкс, а немовлята більш чутливі до кофеїну, ніж старші діти та дорослі.

Фактично, споживання кофеїну від 100 мг до 400 мг може спричинити нервозність, нервове збудження та метушливість.

Чорний шоколад містить близько 19 мг кофеїну на 45 г (плитка середнього розміру). Молочний шоколад містить приблизно 9 мг кофеїну на 45 г.

Для порівняння чашка (350 мл) кави містить приблизно 140 мг кофеїну, тому хоча це порівняно невелика кількість, кофеїн не рекомендується маленьким дітям.

Білий шоколад не містить кофеїну, оскільки він виготовлений лише з какао-олії, а не з твердих частинок какао.

Кофеїн також може перешкоджати засвоєнню кальцію, що є надзвичайно важливим мінералом для дітей.

Крім того, продукти з какао та шоколаду часто мають високий вміст доданого цукру, який не рекомендується вживати до 2 років.

Підсолоджувачі та цукор у складі можуть зменшити різноманітність їжі, яку ваша дитина хоче їсти, а також збільшити ризик ожиріння та діабету 2 типу та негативно вплинути на здоров'я серцево-судинної системи.

Як ми раніше повідомляли, лікарка назвала причини темних кіл під очима у дітей.

Нагадаємо, що у Helsi роз'яснили ситуацію з е-рецептами на платних термінових консультаціях.

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