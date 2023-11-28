Кого з відомих авторів, крім Гоголя, собі присвоїла Росія? Список чималий

Микола Гоголь

Один з найвідоміших письменників, якого вважають класиком російської літератури. Проте він ще є найвизначнішим з представників її “української школи”, адже крім внеску у російську літературу, Гоголь також мав непрямий, але сильний вплив і на українську літературу й українську культуру в цілому. А його захопленням було збирання саме українського фольклору.

Гоголь ніколи не писав про "Велику російську душу", якої, певно немає. Він обирав описувати саме український народ. Микола Васильович народився у селі Сорочинці, що знаходиться у Полтавській губернії.

Микола Гоголь (фото: Вікіпедія. Автор: Федір Моллер)

Антон Чехов

Чехов також є уродженцем України, він народився у Катеринославській губернії. Попри те, що більшу частину свого життя він провів у Росії, письменник любив подорожувати Україною та описував Батьківщину у своїх творах.

Антон Чехов (фото: Вікіпедія)

Володимир Немирович-Данченко

Автор творів "Старий будинок" та інших Немирович-Данченко також нахабно названий російським письменником. Проте народився Володимир у найпівнічнішій частині України - Стародубщині. За часів Визвольної війни Немировичі-Данченки воювали в козацькому війську за свободу України, за що були нагороджені Богданом Хмельницьким.

Володимир Немирович-Данченко (фото: Вікіпедія)

Федір Достоєвский

Достоєвського вважають визнаним класиком російської літератури та одним з найкращих романістів світового значення. Проте і він має українське коріння. Річ в тому, від назви села Достоєво, де жили предки письменника є українською етнічною територією. Саме ж Достоєво розташоване неподалік нинішнього кордону України й Білорусі.

Федір Достоєвський (фото: Вікіпедія)

Анна Ахматова

"Класика російської культури" - саме так ми всі знаємо Анну Ахматову, яка насправді має українське походження. Народилася письменниця під Одесою в родині відставного флотського інженера-механіка. Але переїхала і творила у Росії.

Анна Ахматова (фото: Вікіпедія. Автор: Кузьма Петров-Водкін)

Іван Бунін

Це ім’я добре відоме і в Україні, і в Росії. Проте все ж таки Росія присвоїла його творчість собі.

Але ж насправді Бунін походив із давнього дворянського роду Бунянських, що бере свій початок з XV століття на Полтавщині.Також автор понад 14 років прожив безпосередньо на території сучасної України.

Окрім того, суттєву частину свого російського життя він провів на українських етнічних землях північної Слобожанщини.

Іван Бунін (фото: Вікіпедія)

Василь Королів

За походженням Василь також українець, оскільки він народився на Полтавщині в дуже у родині священника. Попри те, що він був прихильником УНР та провів більшу частину свого життя у Чехословаччині (на той час) Росія також присвоює деякі його твори собі, оскільки й у Москві Василь також жив.

Василь Королів (фото: Вікіпедія)