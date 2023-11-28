Кого из известных авторов, кроме Гоголя, себе присвоила Россия? Список немалый

Николай Гоголь

Один из известнейших писателей, которого считают классиком русской литературы. Однако он еще является самым выдающимся из представителей ее "украинской школы", ведь кроме вклада в русскую литературу, Гоголь также имел косвенное, но сильное влияние и на украинскую литературу и украинскую культуру в целом. А его увлечением был сбор именно украинского фольклора.

Гоголь никогда не писал о "Великой русской душе", которой, вероятно нет. Он выбирал описывать именно украинский народ. Николай Васильевич родился в селе Сорочинцы, что находится в Полтавской губернии.

Николай Гоголь (фото: Википедия. Автор: Федор Моллер)

Антон Чехов

Чехов также является уроженцем Украины, он родился в Екатеринославской губернии. Несмотря на то, что большую часть своей жизни он провел в России, писатель любил путешествовать по Украине и описывал Родину в своих произведениях.

Антон Чехов (фото: Википедия)

Владимир Немирович-Данченко

Автор произведений "Старый дом" и других Немирович-Данченко также нагло назван русским писателем. Однако родился Владимир в самой северной части Украины – Стародубщине. Во время Освободительной войны Немировичи-Данченко воевали в казацком войске за свободу Украины, за что были награждены Богданом Хмельницким.

Владимир Немирович-Данченко (фото: Википедия)

Федор Достоевский

Достоевского считают признанным классиком русской литературы и одним из самых лучших романистов мирового значения. Однако и он имеет украинские корни. Дело в том, от названия села Достоево, где жили предки писателя, является украинской этнической территорией. Само же Достоево расположено недалеко от нынешней границы Украины и Беларуси.

Федор Достоевский (фото: Википедия)

Анна Ахматова

"Классика русской культуры" - именно так мы все знаем Анну Ахматову, у которой действительно есть украинское происхождение. Родилась писательница под Одессой в семье отставного флотского инженера-механика. Но переехала и творила в России.

Анна Ахматова (фото: Википедия. Автор: Кузьма Петров-Водкин)

Иван Бунин

Это имя хорошо известно и в Украине, и в России. Однако все же Россия присвоила его творчество себе.

Но на самом деле Бунин происходил из древнего дворянского рода Бунянских, который берет свое начало с XV века на Полтавщине. Также автор более 14 лет прожил непосредственно на территории современной Украины.

Кроме того, существенную часть своей жизни он провел на украинских этнических землях северной Слобожанщины.

Иван Бунин (фото: Википедия)

Василий Королев

По происхождению Василий также украинец, поскольку он родился на Полтавщине в семье священника. Несмотря на то, что он был сторонником УНР и провел большую часть своей жизни в Чехословакии (на то время), Россия также присваивает некоторые его произведения себе, поскольку и в Москве Василий тоже жил.

Василий Королев (фото: Википедия)