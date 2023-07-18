Кого з українців покличуть у липні в рамках мобілізації, і де тепер можуть вручати повістки

Мобілізація в Україні продовжується, в рамках якої призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Наразі співробітники ТЦК вручають повістки всім чоловікам, щоб формувати мобілізаційний резерв та поповнювати втрати на фронті.

Кого призвуть у липні

На службу відправлятимуть навіть обмежено придатних чоловіків, однак таких людей у штурмові бригади не відправлятимуть. Такі люди потраплятимуть на посади в армії, де не потрібне фізичне навантаження. За словами Істоміна, мобілізаційні розпорядження отримують не всі.

Які бувають повістки й де їх можуть вручати

Повістки бувають різних видів.

Так, на повістці, яку вручають військовозобов'язаному, вже вказано адресу ТЦК і час, коли туди треба прибути. Якщо чоловік ще не був у ТЦК, це може бути повістка про уточнення облікових даних. У випадках коли облікові дані вже уточнені, чоловіків відправляють на військово-лікарську комісію.

"Ті, які вручають - це з метою перевірки військово-облікових даних. Є так звані "бойові", чи правильно їх називати "мобілізаційне розпорядження". Це те, що стосується мобілізації, і цим не лише ТЦК займається, тому що це загальнодержавний захід", - розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Істомін зазначив, що мобілізації підлягають усі чоловіки. Зараз призивають усіх придатних та обмежено придатних, якщо є потреба у людях на фронті чи тилу.

У законодавстві не передбачено, де саме працівники ТЦК мають вручати повістки. Насамперед це адресно, за місцем проживання громадян. Але не всі військовозобов'язані повідомляють про зміну своїх даних, зокрема місця фактичного проживання, додав Істомін.

"Можуть бути й об'єктивні підстави, це ВПО, в яких не було можливості там знятися з військового обліку та стати. Але багато громадян, які переїхали умовно до Києва, там вони живуть, працюють і за місцем проживання ми не знаходимо цієї людини. Тому як метод оповіщення військовозобов'язаних почалися вручення у людних місцях, це в рамках закону, - повідомив він.

У громадських місцях працівники ТЦК не вручають "бойові" повістки. Незважаючи на це, багато випадків їх спілкування з громадянами на вулицях поширюються в соцмережах.