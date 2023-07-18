Кого из украинцев призовут в июле в рамках мобилизации, и где теперь могут вручать повестки

Мобилизация в Украине продолжается, в рамках которой призывают военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас сотрудники ТЦК вручают повестки всем мужчинам, чтобы формировать мобилизационный резерв и пополнять потери на фронте.

Кого призовут в июле

На службу будут отправлять даже ограниченно годных мужчин, однако таких людей в штурмовые бригады отправлять не будут. Такие люди будут попадать на должности в армии, где не требуется физическая нагрузка. По словам Истомина, мобилизационные распоряжения получают не все.

Какие бывают повестки, и где их могут вручать

Повестки бывают разных видов.

Так, в повестке, которую вручают военнообязанному уже указаны адрес ТЦК и время, когда туда надо прибыть. Если мужчина еще не был в ТЦК, то это может быть повестка об уточнении учетных данных. В случаях, когда учетные данные уже уточнены, мужчин отправляют на военно-врачебную комиссию.

"Те, которые вручают - это с целью проверки военно-учетных данных. Есть так называемые "боевые", или правильно их называть "мобилизационное распоряжение". Это то, что касается мобилизации, и этим не только ТЦК занимается, потому что это общегосударственная мера", - рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП.

Истомин отметил, что мобилизации подлежат все мужчины. Сейчас призывают всех годных и ограниченно годных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу.

В законодательстве не предусмотрено, где именно работники ТЦК должны вручать повестки. В первую очередь это адресно, по месту жительства граждан. Но не все военнообязанные сообщают об изменении своих данных, в том числе места фактического проживания, добавил Истомин.

"Могут быть и объективные основания, это ВПЛ, в которых не было возможности там сняться с военного учета и стать. Но многие граждане, переехавшие условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Потому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах. Это в рамках закона, - сообщил он.

В общественных местах работники ТЦК не вручают "боевые" повестки. Несмотря на это, многие случаи их общения с гражданами на улицах распространяются в соцсетях.