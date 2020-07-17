Кого не призовут в армию в 2020 году: министр дал окончательный ответ

Призыв в армию 2020 в Украине - вопрос, который волнует многих молодых людей.

Для поступающих в высшие учебные заведения будет действовать отсрочка призыва. Абитуриенты смогут совершенно свободно реализовать свое право на получение образования. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран во время часа вопросов к правительству.

Он еще раз напомнил, что на службу юноши 18-19 лет пойдут только по собственному желанию, насильно никто никого призывать не должен.

"Выпускники школ могут совершенно беспрепятственно реализовать свое право на продолжение образования. Решением правительства было определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на военную службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", - сказал Таран.

По словам министра, этом году к призыву готовят 16 тысяч 460 человек. В том числе, в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч человек, в Нацгвардию - 5460 человек, в Государственную пограничную службу - 1,3 тысячи человек, в Государственную спецслужбы транспорта - 700 человек.

"По состоянию на сегодня из военных комиссариатов было отправлено для комплектования ВСУ и других военных формирований 9 тысяч 465 человек, что составляет 57,5% от общего плана", - отметил глава Минобороны.

Ранее мы писали о том, что в Украине абитуриентов все равно забирают в армию, а также рассказывали, что делать, если пришла повестка.

Кстати, в МОН Украины высказались относительно призыва в 2020 году и объяснили, что будут делать со школьниками и выпускниками вузов.