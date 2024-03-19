У кого день ангела 20 березня: найтепліші привітання на будь-який смак

20 березня, як і в будь-який інший день, хтось святкує день ангела. І якщо ви хочете приємно здивувати людину, чиї іменини випали саме на цю дату, підберіть найкращі привітання.

У кого день ангела 20 березня, а також як привітати з іменинами до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти bpro1 top, "Твій світ".