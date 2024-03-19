У кого день ангела 20 березня: найтепліші привітання на будь-який смак
20 березня, як і в будь-який інший день, хтось святкує день ангела. І якщо ви хочете приємно здивувати людину, чиї іменини випали саме на цю дату, підберіть найкращі привітання.
У кого день ангела 20 березня, а також як привітати з іменинами до сліз, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: DayToday, Церковний календар, сайти bpro1 top, "Твій світ".
Кого вітати з іменинами 20 березня
Не забудьте привітати Микиту, Віктора, Клавдію, Олександру, Світлану, Параску, Марію та Юліану.
Окрім цього, 20 березня іменини святкують люди з такими іменами: Мотря, Омелян, Василь.
Теплі привітання з днем ангела в SMS та своїми словами
- "Щастя, здоров'я та миру в душі тобі у цей прекрасний день ангела! Нехай кожен момент буде наповнений теплом, усмішками та добрими спогадами"
- "Сьогодні твій день ангела і я вітаю тебе з цим чудовим святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди береже тебе від усяких негараздів, допомагає в складних життєвих ситуаціях та дає наснаги, коли здається, що вже немає сил!"
- "Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був з тобою поруч, оберігав і опікав. Хай щастя і любов, увага і можливості тебе супроводжують по життю! А ще бажаю краси навколо, турботи, щирості, багато радості і сюрпризів! Зі святом!".
Душевний вірш на іменини
"Ангел вдома в тебе був,
Тож молитву твою чув,
І на твої іменини,
Вже дарує щохвилини:
Пуд здоров'я і пуд віри,
Кілограмів сто надії,
Фунтів аж мільйон любові,
І кохання не на слові,
А каратів так відерце,
Радості у ваше серце,
Ну і ще букет удачі,
І добра у вашу вдачу!".
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