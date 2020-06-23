Когда-то была вода: появились пугающие фото экологической катастрофы в Крыму

В сети показали плачевное состояние Межгорного водохранилища, которое до 2014 года было самым крупным из наливных искусственных водоемов Крыма. Сейчас там очень мало воды. По трубам вода из территории Украины не поступает, и рассчитывать приходиться только на пополнение осадками.

Кроме того, повсюду водохранилища растет трава и цветут цветы. Также там еще можно обнаружить множество ракушек. Ранее Межгорное водохранилище обеспечивало водой населенные пункты, которые находятся вдоль трассы Симферополь-Евпатория. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

В Крыму произошла экологическая катастрофа из-за нехватки воды (фото: krymr.com)

При этом запасы водохранилища практически всегда можно было пополнить водой Северо-Крымского канала. К 2025 году российские власти Крыма хотят возобновить его работу. Водохранилище планируют наполнить паводковыми водами четырех крымских рек: Альмы, Салгира, Качи и Бельбека.

В Крыму произошла экологическая катастрофа из-за нехватки воды (фото: krymr.com)

Ожидается, что таким образом будет обеспечено водоснабжение Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя.

В Крыму произошла экологическая катастрофа из-за нехватки воды (фото: krymr.com)

По прогнозам синоптиков, после сильной засухи, которая началась еще с осени 2019 года, летние дожди не смогут решить проблему с водой в Крыму. Ситуация остается очень напряженной.

В Крыму произошла экологическая катастрофа из-за нехватки воды (фото: krymr.com)

Напомним, в Коктебеле произошла экологическая катастрофа, когда во время дождя в море выливались потоки фекалий.

Ранее местные жители Крыма находились в ужасе от того, что гибнет урожай.