Кофеїнова інтоксикація: лікар сказав, яка кількість чашок кави призводить до цього синдрому

Мільйони людей по всьому світу споживають каву щодня і при цьому не мають жодних негативних наслідків. Втім у гіперчутливих до кофеїну людей може виникнути токсичний ефект, відомий як "кофеїнова інтоксикація".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook .

Які дози вважаються безпечними

"Безпечна кількість кофеїну у середньому становить до 400 мг на день, що еквівалентно 4-5 чашок кави. Токсичний ефект кофеїну проявляється при швидкому споживанні приблизно 1200 мг, це близько 12 чашок кави", - пояснює дієтолог.

Симптомами інтоксикації є психо-емоційне збудження, підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття, нудота або блювота і навіть судоми.

При цьому лікар зазначає, що споживання 400 мг кави або менше на день є безпечним і навіть корисним.

"Якщо вживати більше, можуть виникати різні побічні ефекти. Кожна людина має різний рівень толерантності до кофеїну. Підлітки особливо вразливі щодо ризику інтоксикації кофеїном, оскільки вони, ймовірно, мають нижчий поріг толерантності до загального споживання кофеїну. Тому молоді варто вживати не більш як 200 мг кофеїну на день", - говорить Швець.

Кофеїн люди отримують не тільки з кави

Дієтолог наголошує, що більшість людей за день отримують понаднормову дозу кофеїну.

"Можна обмежувати каву, але часто люди вживають кофеїн з інших джерел, наприклад енергетичних напоїв чи чаю. Деякі з таких напоїв містять набагато більше кофеїну, ніж звичайна чашка кави", - каже лікар.

Кофеїн може накопичуватися в організмі, а це загрожує інтоксикацією. Кофеїн з одного напою залишається в організмі до 9 годин.

"Напої з високим вмістом кофеїну в Америці навіть згадувалися в судових позовах щодо смерті людей із синдромом подовженого інтервалу QT 1 типи, через які вони були більш сприйнятливими до негативного впливу кофеїну. Деякі дослідження показали, що у таких випадках зловживання кофеїном може спричинити смерть", - зауважує Швець.

Коли виникає хронічна інтоксикація

Тривале споживання кофеїну може викликати залежність. Натомість коли людина на день відмовиться від звичного напою, може відчути побічні ефекти відміни - головні болі, надмірну втому і поганий настрій.

"Ризик інтоксикації кофеїном лікарям варто обговорювати зі своїми пацієнтами, подібно до питання зловживання алкоголю. Хоча толерантність до кофеїну є індивідуальною для кожної людини, гіпотетичний ризик інтоксикації існує для всіх", - каже дієтолог.