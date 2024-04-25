Кофеиновая интоксикация: врач сказал, какое количество чашек кофе приводит к этому синдрому

Миллионы людей по всему миру употребляют кофе каждый день и при этом не имеют никаких негативных последствий. Однако у гиперчувствительных к кофеину людей может возникнуть токсический эффект, известный как "кофеиновая интоксикация".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook .

Какие дозы считаются безопасными

"Безопасное количество кофеина в среднем составляет до 400 мг в день, что эквивалентно 4-5 чашкам кофе. Токсический эффект кофеина проявляется при быстром потреблении примерно 1200 мг, это около 12 чашек кофе", - объясняет диетолог.

Симптомами интоксикации являются психоэмоциональное возбуждение, повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, тошнота или рвота и даже судороги.

При этом врач отмечает, что потребление 400 мг кофе или меньше в день безопасно и даже полезно.

"Если употреблять больше, могут возникать различные побочные эффекты. Каждый человек имеет разный уровень толерантности к кофеину. Подростки особенно уязвимы по риску интоксикации кофеином, поскольку они, вероятно, имеют более низкий порог толерантности к общему потреблению кофеина. Поэтому молодежи следует употреблять не более 200 мг кофеина в день", - говорит Швец.

Кофеин люди получают не только из кофе

Диетолог отмечает, что большинство людей за день получают сверхурочную дозу кофеина.

"Можно ограничивать кофе, но часто люди употребляют кофеин из других источников, например, энергетических напитков или чая. Некоторые из таких напитков содержат гораздо больше кофеина, чем обычная чашка кофе", - говорит врач.

Кофеин может скапливаться в организме, а это чревато интоксикацией. Кофеин из одного напитка остается в организме до 9 часов.

"Напитки с высоким содержанием кофеина в Америке даже упоминались в судебных исках относительно смерти людей с синдромом удлиненного интервала QT 1 типа, из-за которых они были более восприимчивы к негативному влиянию кофеина. Некоторые исследования показали, что в таких случаях злоупотребление кофеином может повлечь смерть", - замечает Швец.

Когда возникает хроническая интоксикация

Длительное потребление кофеина может вызвать зависимость. Когда человек в день откажется от привычного напитка, может почувствовать побочные эффекты отмены - головные боли, чрезмерную усталость и плохое настроение.

"Риск интоксикации кофеином врачам следует обсуждать со своими пациентами, подобно вопросу злоупотребления алкоголя. Хотя толерантность к кофеину индивидуальна для каждого человека, гипотетический риск интоксикации существует для всех", - говорит диетолог.