После кофе - в реанимацию: в Ровно на автовокзале травят и грабят людей

В Ровно 30-летний мужчина впал в кому после того как выпил кофе на местном автовокзале. После напитка ему стало плохо и его привезли в областную больницу. При этом мужчину не только отравили неизвестным веществом, но и ограбили.

Выяснилось, что он не единственный такой. Уже насчитали пять отравленных путешественников. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Женщина, работающая на автовокзале, рассказала, что недавно стало плохо молодому парню, которого угостили кофе. При этом злоумышленники выбирают мужчин, которые возвращаются с сумками с заработков.

Заместитель главного врача Ровенской областной больницы Александр Нестеренко рассказал, что в больнице это уже пятый человек, который попадает к ним с отравлением.

При этом все люди с автовокзала, и у всех похожие симптомы - головокружение, потеря сознания.

Последний пациент рассказал, что его угостили кофе и он почувствовал вкус коньяка. Его доставили в больницу уже в состоянии комы.

Мать 30-летнего Романа говорит, что его ограбили. Мужчина собирался ехать на заработки в Польшу. Пока он ждал автобус, то разговорился с якобы другим путешественником. Тот предложил выпить кофе. После этого он оказался в реанимации.

Медики говорят, что очень похоже на отравление клофелином. Этот препарат снижает давление, а алкоголь его действие еще усиливает. Это опасно, поскольку при низком давлении может остановиться сердце.

На этом автовокзале следователи уже открыли два производства за кражи. Также хотят провести экспертизу, чем травили здесь людей. За кражи злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.

В Ровно мошенники угощают опасным кофе и грабят (видео: YouTube)

Напомним, в одесской больнице пациенты лежат в одной палате с умершими от COVID-19.

Мы также писали о том, что в Черновцах пациентов лечат на ощупь и делают уколы при свечах.