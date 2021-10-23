Кофе помогает лечить заболевания: ученые назвали еще одно свойство этого напитка

Кофе может принести пользу для организма человека и даже помочь в лечении различных заболеваний. Ученые утверждают, что этот напиток способен снизить риск развития некоторых опасных состояний для мозга.

Кофе помогает от стресса

Международное исследование ученых из Португальского университета и университета Бонна показало, что кофеин способен блокировать особенный рецептор и таким образом снизить симптомы стресса. Такие же результаты показали и долгосрочные исследования о кофе Гарвардского университета. Женщины, которые выпивают не менее четырех чашек кофе в день, страдают от депрессий на 20% реже, чем те, кто пьет кофе нерегулярно.

Заболевания головного мозга

Как утверждают исследователи из Университета Балтимора, регулярное употребление напитков с кофеином улучшает долговременную память и обеспечивает профилактику заболеваний мозга. Для эффективного воздействия человеку необходимо выпивать не менее трех чашек кофе в день. Особенно эффективен кофеин для тех, у кого есть риск развития деменции и болезни Альцгеймера, так как кофе снижает отложение белка в головном мозге.

Спасает от болезни Паркинсона

Ученые исследовательского института в Монреале утверждают, что кофеин не усиливает тремор, а наоборот – помогает его снять.

Помогает от заболеваний сердца

Кофеин способен снизить риск сердечных приступов и инсультов в несколько раз тем людям, которые ежедневно выпивают от трех до пяти чашек кофе в день. Благодаря антиоксидантным и противовоспалительным качествам, кофеин положительно влияет на показатели артериального давления.