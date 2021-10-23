Кава допомагає лікувати захворювання: вчені назвали ще одну властивість цього напою
Кава може принести користь для організму людини та навіть допомогти в лікуванні різних захворювань. Вчені стверджують, що цей напій здатний знизити ризик розвитку деяких небезпечних станів для мозку.
Як розповіли у виданні Zdorivia, кава здатна захистити від стресу, знизити ризик розвитку захворювань мозку.
Кава допомагає від стресу
Міжнародне дослідження вчених з португальського університету та університету Бонна показало, що кофеїн здатний блокувати особливий рецептор і таким чином знизити симптоми стресу. Такі ж результати показали довгострокові дослідження про каву Гарвардського університету. Жінки, які випивають не менше чотирьох чашок кави в день, страждають від депресій на 20% рідше, ніж ті, хто п'є каву нерегулярно.
Захворювання головного мозку
Як стверджують дослідники з Університету Балтімора, регулярне вживання напоїв з кофеїном покращує довготривалу пам'ять і забезпечує профілактику захворювань мозку. Для ефективного впливу людині необхідно випивати не менше трьох чашок кави в день. Особливо ефективний кофеїн для тих, у кого є ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, оскільки кава знижує відкладення білка в головному мозку.
Рятує від хвороби Паркінсона
Вчені дослідницького інституту в Монреалі стверджують, що кофеїн не підсилює тремор, а навпаки – допомагає його зняти.
Допомагає від захворювань серця
Кофеїн здатний знизити ризик серцевих нападів і інсультів в кілька разів тим людям, які щодня випивають від трьох до п'яти чашок кави в день. Завдяки антиоксидантним і протизапальним якостям, кофеїн позитивно впливає на показники артеріального тиску.
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