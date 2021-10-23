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Кава допомагає лікувати захворювання: вчені назвали ще одну властивість цього напою

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Субота 23 жовтня 2021 14:15
Кава допомагає лікувати захворювання: вчені назвали ще одну властивість цього напою Фото: кава здатна захистити від захворювань головного мозку (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Кава може принести користь для організму людини та навіть допомогти в лікуванні різних захворювань. Вчені стверджують, що цей напій здатний знизити ризик розвитку деяких небезпечних станів для мозку.

Як розповіли у виданні Zdorivia, кава здатна захистити від стресу, знизити ризик розвитку захворювань мозку.

Кава допомагає від стресу

Міжнародне дослідження вчених з португальського університету та університету Бонна показало, що кофеїн здатний блокувати особливий рецептор і таким чином знизити симптоми стресу. Такі ж результати показали довгострокові дослідження про каву Гарвардського університету. Жінки, які випивають не менше чотирьох чашок кави в день, страждають від депресій на 20% рідше, ніж ті, хто п'є каву нерегулярно.

Захворювання головного мозку

Як стверджують дослідники з Університету Балтімора, регулярне вживання напоїв з кофеїном покращує довготривалу пам'ять і забезпечує профілактику захворювань мозку. Для ефективного впливу людині необхідно випивати не менше трьох чашок кави в день. Особливо ефективний кофеїн для тих, у кого є ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера, оскільки кава знижує відкладення білка в головному мозку.

Рятує від хвороби Паркінсона

Вчені дослідницького інституту в Монреалі стверджують, що кофеїн не підсилює тремор, а навпаки – допомагає його зняти.

Допомагає від захворювань серця

Кофеїн здатний знизити ризик серцевих нападів і інсультів в кілька разів тим людям, які щодня випивають від трьох до п'яти чашок кави в день. Завдяки антиоксидантним і протизапальним якостям, кофеїн позитивно впливає на показники артеріального тиску.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому ми часто мерзнемо в приміщеннях і що з цим можна зробити.

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