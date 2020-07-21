Кофе и гипертония: ученые сделали неожиданное открытие

Кофе не приводит к гипертонии, считают ученые. По данным недавнего исследования, кофе не приведет к скачку давления, если пить его в умеренных количествах. Давление может подняться в результате физического или эмоционального стресса, чрезмерных нагрузок, дефицита сна.

По данным исследования, негативный эффект также дает переизбыток соли в рационе и злоупотребление спиртными напитками. А вот кофе спровоцирует приступ только в том случае, если человек выпивает более 5-6 чашек в день, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Медики отметили, что от одной или двух порций кофе в день вреда не будет.

Гипертонические кризы в большинстве случаев возникают, если человек не соблюдает врачебные рекомендации и пропускает прием лекарств.

До этого ученые также доказали, что кофе помогает защититься от заболеваний сердца. Согласно двум крупным исследованиям, в одном из которых было более 400 000 участников, а другом – более 1 миллиона, нет связи между употреблением кофе и долгосрочным риском развития сердечных заболеваний. Фактически, первое исследование показало, что умеренное потребление кофе уменьшило этот риск у женщин, а второе обнаружило, что 3-5 чашек кофе в день уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний вообще у всех. Кофе защищает от развития сердечно-сосудистых заболеваний, пока потребление не является чрезмерным.

Напомним, что ранее ученые назвали топ продуктов для качественной концентрации.

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