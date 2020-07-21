Кава і гіпертонія: вчені зробили несподіване відкриття

Кава не призводить до гіпертонії, вважають вчені. За даними недавнього дослідження, виявилося, що кава не призведе до стрибка тиску, якщо пити її в помірних кількостях. Тиск може піднятися в результаті фізичного чи емоційного стресу, надмірних навантажень, дефіциту сну.

За даними дослідження, негативний ефект також дає надлишок солі в раціоні та зловживання спиртними напоями. А от кава спровокує напад тільки в тому випадку, якщо людина випиває понад 5-6 чашок в день, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Медики зазначили, що від однієї або двох порцій кави в день шкоди серцю не буде.

Гіпертонічні кризи в більшості випадків виникають, якщо людина не дотримується лікарських рекомендацій та пропускає прийом ліків.

До цього вчені також довели, що кава допомагає захиститися від захворювань серця. Згідно з двома великими дослідженнями, в одному з яких було понад 400 000 учасників, а іншому – понад 1 мільйон, немає зв'язку між вживанням кави та довгостроковим ризиком розвитку серцевих захворювань. Фактично, перше дослідження показало, що помірне споживання кави зменшило цей ризик у жінок, а друге виявило, що 3-5 чашок кави в день зменшують ризик розвитку серцево-судинних захворювань взагалі у всіх. Кава захищає від розвитку серцево-судинних захворювань, поки споживання не є надмірним.

Нагадаємо, що раніше вчені назвали топ продуктів для якісної концентрації.

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