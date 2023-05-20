Код да Вінчі існує: ватиканська вчена заявляє про апокаліптичні послання на картинах

Які таємниці приховують картини Леонардо да Вінчі

Галіція експертка з рукописів да Вінчі з Каліфорнійського університету. Вона стверджує, що художник передбачив дату кінця світу, який начебто настане 21 березня 4006 року. Але він навмисно приховав послання, щоб уникнути негативної реакції.

Галіція проаналізувала картину "Тайна вечеря". Її створили за оригінальними ескізами да Вінчі, подарованими Людовіку XIII Французькому. Дослідниця заявила, що підказки заховані у вікні над Христом. Втім крім цих тверджень, є зовсім мало суттєвого матеріалу, доступного для аналізу.

Варто зазначити, що доказова підтримка твердження Галіції про розв'язання "математичної та астрологічної" загадки схожа на просту заяву про довіру.

Чи цікавився да Вінчі апокаліпсисом

Наприкінці життя да Вінчі виявляв інтерес до апокаліптичних подій. Доказом цього є його численні зображення сцен катаклізмів. Вони відображають потоки вогню, що спускаються з неба, та киплячі моря. Деякі картини супроводжуються нотатками.

В останні роки життя художник неодноразово досліджував тему катастрофічного шторму у своїх малюнках і в письмових роботах.

Дехто припускає, що ці ескізи відображають події епохи да Вінчі, такі як бурі та землетруси. Але науковці не виявили доказів, які б підтверджували такі припущення.

Картина да Вінчі "Всесвітній потоп", 1517 р. (скриншот)

"Нехай ви побачите темне і похмуре повітря, розбурхане поривами зустрічних вітрів, густе від безперервного дощу, змішаного з градом і несучого туди і сюди нескінченну кількість гілок, відірваних від дерев і змішаних з незліченним листям. Всюди можна побачити дерева, вирвані з корінням і обдерті люттю вітрів; і уламки гір, які вже були обдерті потоками, що падають у ці потоки і душать їхні долини, поки розбурхані ріки не вийдуть з берегів і не затоплять широкі землі та їхніх мешканців", - йдеться у нотатках да Вінчі до картини про потоп.

Вчені припускають, що ця робота да Вінчі ймовірно відображає його усвідомлення швидкоплинності людського буття і кінцевої руйнації всього сущого, а не Судний день, який, ймовірно, настане 21 березня 4006 року.