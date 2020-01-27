Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Пятикратный чемпион НБА Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе в Калифорнии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал гибель легендарного американского баскетболиста Коби Брайанта. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

Он назвал ужасной новость об авиакатастрофе.

"Сообщают, что великий баскетболист Коби Брайант и трое других погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости!", - написал Трамп.

Брайанту был 41 год. Всю свою карьеру (с 1996 по 2016 год) он выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах возле города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли.

Ранее вертолет MH-60 Военно-морских сил США совершил посадку на воду у берегов японского острова Окинава. По данным местных чиновников, вертолет приземлился около 16:25 по местному времени (9:25 по киевскому времени) 25 января в 150 км к востоку от побережья Окинавы. Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены и доставлены в лагерь морской пехоты США.