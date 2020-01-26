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Погиб легендарный Коби Брайант: все подробности

STYLERЖизнь    26.01.2020 - 22:24
Погиб легендарный Коби Брайант: все подробности
Коби Брайант (фото: wikipedia.org)

Коби Брайант погиб в жуткой авиакатастрофе

Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Легендарный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс разбился утром 26 января в Калабасасе.

О смерти 41-летней звезды НБА сообщило издание TMZ со ссылкой на слова командира службы охраны шерифа округа Лос-Анджелес. По данным таблоида, ЧП произошло около 10:00. Именно в это время вертолет Sikorsky S-76, в котором кроме Коби Брайанта находилось еще четыре человека, упал на холмы. В результате авиакатастрофы все люди, пребывавшие на борту вертолета, погибли.

Погиб легендарный Коби Брайант: все подробности

В США погиб легендарный Коби Брайант (фото: twitter.com/LHSLASD)

У Брайанта остались жена Ванесса Лэйн и дочери Джианна Мария-Оноре, Бьянка Белла, Наталия Даймэнт и годовалая Капри.

Новость о смерти баскетболиста сообщили все ведущие СМИ мира. В то же время, близкие и родные Брайанта также пока никак не отреагировали на новость о возможной гибели легенды НБА.

Звезды мира спорта не могут поверить в то, что Брайант погиб. Многие в своих социальных сетях молятся за то, чтобы информация о смерти их коллеги, знакомого и просто талантливого баскетболиста и хорошего человека оказалась неправдой.

Коби Брайант стал легендой не только Лос-Анджелес Лейкерс, но и всего баскетбола

Но, судя по всему, Коби Брайянт все же был на борту потерпевшего крушения вертолета. Эту информацию подтвердил источник в правоохранительных органах США журналистам авторитетного издания ESPN.

Также о смерти баскетболиста сообщил в своем Twitter известный журналист Шон Кинг.

"Источник в правоохранительных органах Лос-Анджелеса только что подтвердил, что Коби Брайант и еще четыре человека погибли этим утром при крушении вертолета. Невообразимая потеря для его семьи, друзей, Лос-Анджелеса, баскетбола. Нет слов", - написал он.

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