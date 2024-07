КНУКіМ став лідером рейтингу "Найкращі мистецькі ЗВО України"

Київський національний університет культури і мистецтв очолив ТОП10 найкращих мистецьких закладів вищої освіти України.

Уже чотири роки поспіль (2021, 2022, 2023, 2024 рр.) КНУКіМ впевнено тримає лідерство серед найкращих мистецьких ЗВО, презентуючи якісний рівень освітніх послуг та вагомі досягнення у сферах науково-творчої діяльності.

Київський національний університет культури і мистецтв – це інноваційний креативний простір для молоді, що дозволяє студентам набувати професійно-практичного досвіду ще під час навчання, реалізовувати різноманітні проєкти, втілювати сміливі творчі та бізнес ідеї в життя.

За думкою студентів, перевагами навчання у КНУКіМ є престижні спеціальності серед яких: ІT-дизайн, графічний дизайн та реклама, кіно і телебачення, PR, журналістика та інформаційна політика, актор театру та кіно, режисер фешн та шоу-бізнесу, інтернет-маркетинг та SMM, режисер естради та шоу, сценарист, iмідж-стиліст, iвент-менеджмент, режисер фешн та шоу-бізнесу, тележурналістика та новітні медіакомунікації, хореографія, aртист-вокаліст естрадного співу, цифрові трансформації документаційного забезпечення управління.

Серед інших напрямків - готельно-ресторанний і туристичний бізнес; зіркові викладачі-практики, майстри високого класу; новітні освітні програми з акцентом на професійно-практичному блоці навчання; діджиталізація освітнього процесу; інноваційні фахові лабораторії, обладнані високотехнологічними мультимедіа з доповненою реальністю і штучним інтелектом; відеолекторій; знімальні павільйони, професійні телестудії, кіно- та фотопавільйони, монтажні лабораторії, студії звукозапису, акторські сцени, пресцентри тощо.

Студентське життя у КНУКіМ насичене змістовними подіями та проєктами. Окрім навчання, відвідування різноманітних тренінгів, воркшопів, майстер-класів від практитуючих топ-менеджерів, студенти реалізують свої здібності у різних конкурсах, змаганнях і проєктах. Втілюють масштабні науково-освітні, доброчинні, гастрономічні, культурні, розважальні, спортивно-оздоровчі проєкти: "Мова – код нації", "День вишиванки", "Модель ООН", "TukWeek", Фестиваль молодих дизайнерів "Final Fest", "Креативний спротив", "Міс і Містер КНУКіМ", "Food Fest", "День спорту", медіафестиваль "Молоді та креативні", "Видавничий non-stop" та інші.

Славиться Київський національний університет культури і мистецтв успішними та зірковими випускниками, які обіймають ключові посади в провідних культурно-мистецьких, управлінських, бізнесових, фінансових структурах країни та закордону.

КНУКіМ у складі консорціуму університетів реалізує проєкт міжнародної програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти "Digital competence framework for Ukrainian teachers and other citizens (dComFra)" ("Рамкова структура цифрових компетентностей для українських вчителів та інших громадян"). Окрім цього, Університет культури бере участь в двох проєктах міжнародної програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – Міжнародна кредитна мобільність (International Credit Mobility).