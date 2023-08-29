Кнопка світилася. Українець замовив Xbox на OLX, але отримав шокуючий "презент" (відео)

В Одесі чоловік замовив на платформі оголошень OLX приставку Xbox із післяплатою. Однак, на пошті він отримав каміння та монтажну піну в коробці.

Що отримав чоловік

На пошті чоловік перед оплатою вирішив перевірити приставку Xbox.

Він вставив у мережу та перевірив, чи світиться кнопка включення приставки.

Однак, коли чоловік приїхав додому, то виявилося, що кнопка на пристрої це єдине, що працює в приставці. До того ж всередині він виявив каміння та монтажну піну.

5 поширених схем шахраїв

Фішинг

Ця схема вважається найстарішим видом шахрайства в інтернеті. Його мета - отримання логіна та пароля користувача з метою подальшого використання його особистих даних - платіжних.

Приклади фішингу в інтернеті:

розсилка з електронної пошти, схожої на адресу відомого бренду з проханням авторизуватися на ресурсі

використання сайтів, майже ідентичних популярним інтернет-магазинам, фінансовим організаціям і соцмережах

Шахрайство з кредитними картами

Таке може статися з кожним, хто повідомив третім особам свої платіжні дані (номер картки, термін дії та CVV-код) або втратив свою банківську карту і не заблокував її. В такому випадку зловмисник може користуватися грошима іншої людини і навіть взяти на нього кредит.

Фіктивні інтернет-магазини

Фіктивні інтернет-магазини від реально існуючих розпізнати до прямого контакту не вийде. У них є майже все, але найголовніше - привабливі ціни.

Схема така - шахрай зв’язується з користувачем від імені представника магазину і просить перевести частину або всю суму оплати за бажаний товар. Після отримання грошей шахрай залишить жертву без товару.

Як вберегтися

Важливо, що на пошті під час отримання товару необхідно обов'язково оглядати його одразу у відділенні. Також свої персональні дані та документи не можна розголошувати стороннім особам і не слід розміщувати у публічному полі.

До того працівники відділення мають перевірити документи отримувача. Якщо ж ви стикаєтеся з порушеннями, повідомте про це на гарячу лінію пошти.

Контакти людини-шахрая або посилання на підробний сайт, сторінку в соц. мережах чи фейковий мобільний додаток, потрібно передати у Кіберполіцію за посиланням.

Якщо випадково розкрили дані платіжної картки шахраям - негайно дзвоніть на гарячу лінію банку за телефоном, вказаним на звороті картки.