Кнопка светилась. Украинец заказал Xbox на OLX, но получил шокирующий "презент" (видео)

В Одессе мужчина заказал на платформе объявлений OLX приставку Xbox с наложенным платежом. Однако на почте он получил камни и монтажную пену в коробке.

Что получил мужчина

На почте мужчина перед оплатой решил проверить приставку Xbox.

Он вставил в сеть и проверил, светится ли кнопка включения приставки.

Однако когда мужчина приехал домой, то оказалось, что кнопка на устройстве это единственное, что работает в приставке. К тому же, внутри он обнаружил камни и монтажную пену.

5 распространенных схем мошенников

Фишинг

Эта схема считается самым старым видом мошенничества в интернете. Его цель - получение логина и пароля пользователя с целью дальнейшего использования его личных данных - платежных.

Примеры фишинга в интернете:

рассылка по электронной почте, похожей на адрес известного бренда с просьбой авторизоваться на ресурсе

использование сайтов, почти идентичных популярным интернет-магазинам, финансовым организациям и соцсетям

Мошенничество с кредитными картами

Такое может произойти с каждым, кто сообщил третьим лицам свои платежные данные (номер карты, срок действия и CVV-код) или потерял банковскую карту и не заблокировал ее. В таком случае злоумышленник может пользоваться деньгами другого и даже взять на него кредит.

Фиктивные интернет-магазины

Фиктивные интернет-магазины от реально существующих распознать до прямого контакта не получится. У них есть почти все, но самое главное - привлекательные цены.

Схема такова - мошенник связывается с пользователем от имени представителя магазина и просит перевести часть или всю сумму оплаты за желаемый товар. После получения денег мошенник оставит жертву без товара.

Как уберечься

Важно, что на почте при получении товара необходимо обязательно осматривать его в отделении. Также свои персональные данные и документы нельзя разглашать посторонним и не следует размещать в публичном поле.

До этого работники отделения должны проверить документы получателя. Если вы сталкиваетесь с нарушениями, сообщите об этом на горячую линию почты.

Контакты человека-мошенника или ссылку на поддельный сайт, страницу в соц. сетях или фейковое мобильное приложение, нужно передать в Киберполицию по ссылке.

Если случайно раскрыли данные платежной карты мошенникам - немедленно звоните на горячую линию банка по телефону, указанному на обороте карты.