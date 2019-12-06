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Кнопка не красная: в РФ впервые показали содержимое ядерного чемоданчика

STYLERЖизнь    06.12.2019 - 18:51
Кнопка не красная: в РФ впервые показали содержимое ядерного чемоданчика
В России показали содержимое ядерного чемоданчика (скрин видео: YouTube/Laskoviy)

Ядерный чемоданчик выглядит довольно устаревшим

В России впервые показали содержимое того самого "ядерного чемоданчика". Как оказалось, никакой огромной красной кнопки, как многие предполагали, там нет. Кнопка пуска белого цвета.

Секретный чемодан, который по команде должен привести в полную боевую готовность весь ядерный арсенал РФ продемонстрировали на росТВ.

Разработка этого чемодана состоялась еще лет пятьдесят назад и с тех пор ничего не менялось. Тем не менее, в раскрытом виде этот чемодан показали впервые.

Чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который круглые сутки неподалеку от верховного главнокомандующего.

Кроме ряда кнопок "Пуска" и "Отмена", а также загадочных кнопок от 1 до 0, в нем встроена также индивидуальная флеш-карта.

Других подробностей о сверхсекретном устройстве раскрывать не стали.

В России показали содержимое ядерного чемоданчика (видео: YouTube/Laskoviy)

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