Кнопка не красная: в РФ впервые показали содержимое ядерного чемоданчика

Ядерный чемоданчик выглядит довольно устаревшим
В России впервые показали содержимое того самого "ядерного чемоданчика". Как оказалось, никакой огромной красной кнопки, как многие предполагали, там нет. Кнопка пуска белого цвета.
Секретный чемодан, который по команде должен привести в полную боевую готовность весь ядерный арсенал РФ продемонстрировали на росТВ.
Разработка этого чемодана состоялась еще лет пятьдесят назад и с тех пор ничего не менялось. Тем не менее, в раскрытом виде этот чемодан показали впервые.
Чемодан всегда находится у офицера ВМФ, который круглые сутки неподалеку от верховного главнокомандующего.
Кроме ряда кнопок "Пуска" и "Отмена", а также загадочных кнопок от 1 до 0, в нем встроена также индивидуальная флеш-карта.
Других подробностей о сверхсекретном устройстве раскрывать не стали.
В России показали содержимое ядерного чемоданчика (видео: YouTube/Laskoviy)