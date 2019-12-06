Кнопка не червона: у РФ вперше показали вміст ядерного чемоданчика

У Росії показали вміст ядерного чемоданчика (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ядерний чемоданчик виглядає досить застарілим

У Росії вперше показали вміст того самого "ядерного чемоданчика". Як виявилось, ніякої величезної червоної кнопки, як багато хто припускав, там немає. Кнопка пуску білого кольору.

Секретний чемодан, який по команді повинен привести в повну бойову готовність весь ядерний арсенал РФ продемонстрували на росТБ.

Розробка цієї валізки відбулася ще років п'ятдесят тому і відтоді нічого не змінювалося. Тим не менш, в розкритому вигляді цей чемодан показали вперше.

Валізка завжди знаходиться у офіцера ВМФ, який цілодобово неподалік від верховного головнокомандувача.

Крім ряду кнопок "Пуску" та "Відміна", а також загадкових кнопок від 1 до 0, в ньому вбудована також індивідуальна флеш-карта.

Інших подробиць про надсекретний пристрій розкривати не стали.

В Росії показали вміст ядерної валізки (відео: YouTube/Laskoviy)