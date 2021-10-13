Книгу "Праведники народов мира. Украина" презентовали президенту Израиля, - Ложкин

Во время мероприятий, посвященных памяти жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру, президенту государства Израиль Ицхаку Герцогу была представлена книга "Праведники народов мира. Украина", изданная по инициативе Еврейской конфедерации Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook президента ЕКУ Бориса Ложкина.

"В этой книге сегодня около 2,7 тыс имен. Я уверен, со временем их станет больше, а ненависти и антисемитизма - меньше. Если наша книга поможет этому, значит мы трудились не зря. Примите эту книгу от украинцев - израильтянам. От евреев, чьи потомки живут во всех уголках мира, - евреям", - сказал Ложкин во время вручения книги президенту Израиля.

В книге, как рассказал президент ЕКУ, опубликованы имена всех украинцев-Праведников, которым на сегодняшний день Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем присвоил звание "Праведник народов мира" за спасение евреев во время Холокоста.

"Кроме полного перечня Праведников по каждому региону Украины, мы рассказали также отдельные истории спасения евреев и опубликовали фото самих Праведников", - рассказал Ложкин подробности о новой книге.

Он также напомнил о том, что из-за отсутствия полных данных о людях, спасавших евреев, многие из них не попали в списки Яд Вашем и в книгу о Праведниках-украинцах, хотя по своей сути они являются Праведниками.

В качестве примера он рассказал о матери своего друга, которой удалось избежать расстрела в Бабьем Яру и выжить во время Холокоста благодаря помощи шести человек, фамилий которых она не знала.

"Их имена никогда не будут выгравированы на Аллее Праведников в Иерусалиме. Вместе с тем, они тоже праведники", - сказал Ложкин.

"Уверен, что со временем этот перечень будет пополняться, и мы еще узнаем имена Праведников, которые сегодня считаются безымянными", - подытожил президент ЕКУ.

Книга "Праведники народов мира. Украина" была издана в издательстве "Наш формат". Партнерами Еврейской конфедерации Украины в выпуске книги выступили Мемориальный комплекс истории Холокоста Яд Вашем, Мемориальный Центр Холокоста "Бабий Яр" и Евро-Азиатский Еврейский Конгресс.