Книгу "Праведники народів світу. Україна" презентували президентові Ізраїлю, - Ложкін

Під час заходів, присвячених пам'яті жертв масових розстрілів у Бабиному Яру, президентові держави Ізраїль Іцхаку Герцогу була презентована книга "Праведники народів світу. Україна", видана за ініціативи Єврейської конфедерації України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook президента ЕКУ Бориса Ложкіна.

"У цій книзі сьогодні близько 2,7 тис імен. Я впевнений, з часом їх стане більше, а ненависті і антисемітизму - менше. Якщо наша книга допоможе цьому, значить ми працювали не даремно. Прийміть цю книгу від українців - ізраїльтянам. Від євреїв, чиї нащадки живуть в усіх куточках світу, - євреям", - сказав Ложкін під час вручення книги президентові Ізраїлю.

У книзі, як розповів президент ЄКУ, опубліковані імена всіх українців-Праведників, яким на сьогоднішній день Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем присвоїв звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв під час Голокосту.

"Крім повного переліку Праведників за кожним регіоном України, ми розповіли також окремі історії порятунку євреїв і опублікували фото самих праведників", - розповів Ложкін подробиці про нову книгу.

Він також нагадав, що через відсутність повних даних про людей, які рятували євреїв, багато хто з них не потрапив до списків Яд Вашем і до книги про Праведників-українців, хоча за своєю сутністю вони є Праведниками.

В якості прикладу він розповів про матір свого друга, якій вдалося уникнути розстрілу в Бабиному Яру і вижити під час Голокосту завдяки допомозі шести людей, прізвищ яких вона не знала.

"Їх імена ніколи не будуть вигравірувані на Алеї Праведників у Єрусалимі. Разом з тим, вони теж Праведники", - сказав Ложкін.

"Упевнений, що з часом цей перелік буде поповнюватися, і ми ще дізнаємося імена Праведників, які сьогодні вважаються безіменними", - підсумував президент ЄКУ.

Книга "Праведники народів світу. Україна» вийшла друком у видавництві "Наш формат". Партнерами Єврейської конфедерації України у підготовці книги виступили Меморіальний комплекс історії Голокосту Яд Вашем, Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" і Євро-Азіатський Єврейський Конгрес.