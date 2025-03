Книги зумеров. Как молодежь влияет на книжный рынок Украины и при чем здесь TikTok

Читатель Генри Эрлс, например, чью историю рассказывает The Guardian, приходит туда не только за чтением в особой атмосфере, но и за новыми знакомствами: однажды передал записку девушке рядом, а в другой раз - завязал разговор со студентом-юристом на лестнице.

Широкие предпочтения поколения Z меняют книжный рынок. Уже появился ряд новых авторов, которые миксуют стили и форматы и создают нестандартные истории: например, сверхъестественный полиаморный роман Сонди Уорнер "Lead Me Astray", фэнтезийная история с афро-карибскими мотивами Нэнди Тейлор "Given", роман о кикбоксинге Клаудии Тан "Perfect Addiction" и многие другие. Поколение Z меняют книжный рынок (фото: пресс-служба "Книжкової країни")

"Сфера интересов поколения Z невероятно широкая. Они любят художественную литературу, мемуары, переводные романы и классику". И добавляет, что среди молодых читателей все равно формируются свои субкультуры - в частности, книги для "крутых девушек" и "грустных девушек", - говорит 28-летняя соучредитель популярного TikTok-аккаунта о читательских привычках зумеров Books on the Bedside Хали Браун.

