UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Книга о Моссаде - часть серии "Еврейской библиотеки", - Ложкин

Автор: Наталия Гурковская

В книжной серии "Еврейская библиотека", основанной Благотворительным фондом Бориса Ложкина, Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом и Фондом семьи Юрия Луценко, в издательстве "Наш Формат" вышла уже третья книга - "Моссад: самые знаменитые операции израильской разведки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЕКУ Бориса Ложкина.

"Хотя Моссад уже несколько десятилетий в представлении не нуждается, мало кто знает, чем и как занимается израильская спецслужба. Даже имена директоров Ведомства стали предавать огласке только в 1996 году, но подробности всех спецопераций по-прежнему строго засекречены, за исключением некоторых, имевших всемирный резонанс", - пишет Ложкин.

Именно о таких операциях идет речь в книге о Моссаде. Ее авторами стали известный израильский историк Михаэль Бар-Зохар и один из самых популярных в Израиле телеведущих, политический обозреватель Ниссим Мишаль. Они не только собрали воедино обрывки информации, просочившиеся в медиа, но и побеседовали с непосредственными участниками операций, бывших на слуху у всего мира.

"Получились очень увлекательные истории", - добавляет Ложкин.

Он также напомнил, что в "Еврейской библиотеке" впервые на украинском языке издаются международные бестселлеры об Израиле и евреях.

Напомним, ранее Борис Ложкин сообщал о выходе в серии "Еврейская библиотека" исследования доктора Даниэля Гордиса "Израиль: История возрождения нации" и автобиографии четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир "Моя жизнь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Ложкин