Книга о Моссаде - часть серии "Еврейской библиотеки", - Ложкин

"Хотя Моссад уже несколько десятилетий в представлении не нуждается, мало кто знает, чем и как занимается израильская спецслужба. Даже имена директоров Ведомства стали предавать огласке только в 1996 году, но подробности всех спецопераций по-прежнему строго засекречены, за исключением некоторых, имевших всемирный резонанс", - пишет Ложкин.

Именно о таких операциях идет речь в книге о Моссаде. Ее авторами стали известный израильский историк Михаэль Бар-Зохар и один из самых популярных в Израиле телеведущих, политический обозреватель Ниссим Мишаль. Они не только собрали воедино обрывки информации, просочившиеся в медиа, но и побеседовали с непосредственными участниками операций, бывших на слуху у всего мира.

"Получились очень увлекательные истории", - добавляет Ложкин.

Он также напомнил, что в "Еврейской библиотеке" впервые на украинском языке издаются международные бестселлеры об Израиле и евреях.