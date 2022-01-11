Книга про Моссад є частиною серії "Єврейської бібліотеки", - Ложкін

"Хоча Моссад вже кілька десятиліть не потребує представлення, мало хто знає, чим і як займається ізраїльська спецслужба. Навіть імена директорів Відомства почали оприлюднювати лише в 1996 році, але подробиці всіх спецоперацій, як і раніше, суворо засекречені, за винятком деяких, що мали всесвітній резонанс", - пише Ложкін.

Саме про такі операції йдеться у книзі про Моссад. Її авторами стали відомий ізраїльський історик Міхаель Бар-Зохар та один із найпопулярніших в Ізраїлі телеведучих, політичний оглядач Ніссім Мішаль. Вони не лише зібрали докупи уривки інформації, що просочилися в медіа, а й поговорили з безпосередніми учасниками операцій, що були на слуху в усьому світі.

"Вийшли дуже захопливі історії", - додає Ложкін.

Він також нагадав, що в "Єврейській бібліотеці" вперше українською мовою видаються міжнародні бестселери про Ізраїль та євреїв.