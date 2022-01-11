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Книга о Моссаде - часть серии "Еврейской библиотеки", - Ложкин

Новина українською →
Киев, Вторник 11 января 2022 15:21
Книга о Моссаде - часть серии "Еврейской библиотеки", - Ложкин Фото: так выглядит книга о Моссаде (facebook.com/boris.lozhkin.7)
Автор: Наталия Гурковская

В книжной серии "Еврейская библиотека", основанной Благотворительным фондом Бориса Ложкина, Евро-Азиатским Еврейским Конгрессом и Фондом семьи Юрия Луценко, в издательстве "Наш Формат" вышла уже третья книга - "Моссад: самые знаменитые операции израильской разведки".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ЕКУ Бориса Ложкина.

"Хотя Моссад уже несколько десятилетий в представлении не нуждается, мало кто знает, чем и как занимается израильская спецслужба. Даже имена директоров Ведомства стали предавать огласке только в 1996 году, но подробности всех спецопераций по-прежнему строго засекречены, за исключением некоторых, имевших всемирный резонанс", - пишет Ложкин.

Именно о таких операциях идет речь в книге о Моссаде. Ее авторами стали известный израильский историк Михаэль Бар-Зохар и один из самых популярных в Израиле телеведущих, политический обозреватель Ниссим Мишаль. Они не только собрали воедино обрывки информации, просочившиеся в медиа, но и побеседовали с непосредственными участниками операций, бывших на слуху у всего мира.

"Получились очень увлекательные истории", - добавляет Ложкин.

Он также напомнил, что в "Еврейской библиотеке" впервые на украинском языке издаются международные бестселлеры об Израиле и евреях.

Напомним, ранее Борис Ложкин сообщал о выходе в серии "Еврейская библиотека" исследования доктора Даниэля Гордиса "Израиль: История возрождения нации" и автобиографии четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир "Моя жизнь".

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Борис Ложкин
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