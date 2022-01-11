ru ua
Вт, 11 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Книга про Моссад є частиною серії "Єврейської бібліотеки", - Ложкін

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 січня 2022 15:21
Книга про Моссад є частиною серії "Єврейської бібліотеки", - Ложкін Фото: так виглядає книга про Моссад (facebook.com/boris.lozhkin.7)
Автор: Наталія Гурковська

У книжковій серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Благодійним фондом Бориса Ложкіна, Євро-Азіатським Єврейським Конгресом та Фондом родини Юрія Луценка, у видавництві "Наш Формат" вийшла друком вже третя книга - "Моссад: найвидатніші операції ізраїльської розвідки".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ЄКУ Бориса Ложкіна.

"Хоча Моссад вже кілька десятиліть не потребує представлення, мало хто знає, чим і як займається ізраїльська спецслужба. Навіть імена директорів Відомства почали оприлюднювати лише в 1996 році, але подробиці всіх спецоперацій, як і раніше, суворо засекречені, за винятком деяких, що мали всесвітній резонанс", - пише Ложкін.

Саме про такі операції йдеться у книзі про Моссад. Її авторами стали відомий ізраїльський історик Міхаель Бар-Зохар та один із найпопулярніших в Ізраїлі телеведучих, політичний оглядач Ніссім Мішаль. Вони не лише зібрали докупи уривки інформації, що просочилися в медіа, а й поговорили з безпосередніми учасниками операцій, що були на слуху в усьому світі.

"Вийшли дуже захопливі історії", - додає Ложкін.

Він також нагадав, що в "Єврейській бібліотеці" вперше українською мовою видаються міжнародні бестселери про Ізраїль та євреїв.

Нагадаємо, раніше Борис Ложкін повідомляв про вихід у серії "Єврейська бібліотека" дослідження доктора Даніеля Гордіса "Ізраїль: Історія відродження нації" та автобіографії четвертої прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр "Моє життя".

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис Ложкин
LITE
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень
Як "вижити" в гостях, якщо ти на дієті: дієтолог запропонувала варіанти рішень