У КМДА заговорили про ймовірний карантин у школах і садках: що відомо

Чи введуть у столичних школах карантин

"Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати - абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції - здоров’я та життя, зокрема - наших дітей. Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах або ні", - заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона закликала киян залишатися вдома, якщо у них є ознаки ГРВІ, та звернутися до лікаря для встановлення точного діагнозу.

"Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї "легкий" нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання. Нежить може бути початком грипу або іншого респіраторно-вірусного захворювання", - додала Гінзбург.

Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликала батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.

"Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків - будьте свідомими. При перших ознаках захворювання в дитини - залиште її вдома та зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу", - закликала Фіданян.

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