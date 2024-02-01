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У КМДА заговорили про ймовірний карантин у школах і садках: що відомо

Чи будуть запроваджувати карантин у столичних школах і садках (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

У Києві захворюваність серед дітей на грип, ГРВІ та COVID-19 зросла на понад 50%, порівняно з попереднім тижнем. Щоб запобігати стрімкому розповсюдженню інфекційних захворювань, міськрада закликає дотримуватися заходів епідеміологічної безпеки. Якщо кількість хворих зростатиме, то школам і садочкам рекомендуватимуть перейти на дистанційне навчання.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію КМДА.

Чи введуть у столичних школах карантин

"Дочекатися епідемії, а потім мужньо її долати - абсолютно неправильний підхід. Ціна такої позиції - здоров’я та життя, зокрема - наших дітей. Відбувається прогнозований для цієї пори року зріст захворюваності. І від кожного особисто залежить, перетвориться він на спалах або ні", - заявила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона закликала киян залишатися вдома, якщо у них є ознаки ГРВІ, та звернутися до лікаря для встановлення точного діагнозу.

"Залишайте свою дитину вдома, навіть якщо в неї "легкий" нежить, особливо зараз, коли через повітряні тривоги діти годинами змушені сидіти в укриттях, розповсюджуючи захворювання. Нежить може бути початком грипу або іншого респіраторно-вірусного захворювання", - додала Гінзбург.

Директорка Департаменту освіти і науки Олена Фіданян закликала батьків не відводити дітей з ознаками захворювання до дитсадків і шкіл.

"Якщо рівень захворюваності серед школярів стрімко зростатиме, ми будемо змушені рекомендувати столичним закладам освіти перейти в дистанційний режим роботи. Тому звертаюся до батьків - будьте свідомими. При перших ознаках захворювання в дитини - залиште її вдома та зверніться до лікаря. Не наражайте на небезпеку інших учасників освітнього процесу", - закликала Фіданян.

Як вберегтися від поширення інфекційних захворювань:

  • дотримуйтеся правил особистої гігієни. Мийте часто руки з милом упродовж 20-ти секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту в якому не повинен бути менш як 60-80%. Уникайте дотиків до очей, носа та рота
  • не контактуйте з людьми, які мають симптоми ГРВІ. Мінімальна дистанція повинна бути 1,5 м.
  • термічно обробляйте продукти
  • провітрюйте та зволожуйте приміщення, в якому перебуваєте
  • якщо у вас з'явились ознаки ГРВІ, то залишайтесь вдома і повідомте про хворобу сімейного лікаря
  • покладіть у шкільний рюкзак маску, яку дитина зможе використати, якщо доведеться перебувати в укритті з великою кількістю людей

Раніше ми писали про те, що у МОЗ пояснили, чи треба українцям носити маски.

Читайте також про те, що у Києві деякі школи перейшли на дистанційне навчання або оголосили карантин через спалах скарлатини серед учнів.

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