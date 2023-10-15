КМДА хоче витратити 100 тисяч держкоштів на горілку і коньяк. Навіщо це їм?

Що відомо про тендер КМДА

Згідно з даними сайту тендерних закупок, Київська міська рада замовила для Київського культурного кластеру 157 пляшок міцних алкогольних напоїв в асортименті. Доставити ці напої мають у період від 9 жовтня до 31 грудня 2023 року.

Переможцем тендеру стало ТОВ "Приват-Алко Трейдінг". Загальна сума закупки – 97 999, 80 гривень. Також у документації вказується, що розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 100 200 гривень, які виділять з власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства).

Варто зазначити, що у списку – дорога горілка, віскі, ром, бренді, лікери, джин та текіла.

Для кого закупляють алкоголь

Київський культурний кластер створений на базі комунального підприємства "Київкінофільм". У КП "Київський культурний кластер" входять столичні муніципальні кінотеатри, де за можливості проводять театральні вистави, концерти, літературні вистави, вистави лялькового театру, музичні та навіть циркові вистави.

Зауважимо, що у всіх артистів, в тому числі музикантів та акторів, є побутовий райдер, без виконання якого вони можуть відмовитися від участі у тому чи іншому заході - концерті, зйомках тощо.



І доволі часто у райдері серед іншого присутній алкоголь, який допомагає "розігріти голосові зв'язки" або зняти емоційну напругу після концерту.



Тому, можливо, цей алкоголь закупається саме з цією ціллю.