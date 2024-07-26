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Клуб невірних дружин: 4 українські зірки, які зраджували своїм чоловікам і бойфрендам

Христина Соловій та Ольга Сумська (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Існує думка, що зради властиві здебільшого чоловікам, оскільки вони нібито схильні до полігамії, а жінкам за природою належить бути вірними одному партнеру. Однак насправді це не так. Жінки теж іноді зраджують своїм партнерам.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських зірок-жінок, які публічно зізналися у тому, що ходили "наліво".

Ольга Сумська

Актриса зрадила свого колишнього чоловіка Євгена Паперного в молодості, коли зустріла актора Віталія Борисюка. Вони захопилися одне одним і почали роман.

Дізнавшись про це, Паперний не зміг пробачити зраду, і пара розлучилася. Пізніше Сумська вийшла заміж за Борисюка.

Однак, як зізнавалася акторка, їхній шлюб теж був непростим: вони обидва мали інтрижки на стороні. Коли їхній шлюб опинився на межі розлучення, вони пообіцяли більше не фліртувати з іншими.

Ольга Сумська і Віталій Борисюк (фото: instagram.com/olgasumska)

Наталка Карпа

Співачка відверто визнає, що частіше у своєму житті вона зраджувала своїм чоловікам ніж вони.

“Зради були у моєму житті. Не обов’язково фізичні. Але фізичну зраду можна пережити та пропрацювати. Вибачити цю людину можна, бо більш болюча зрада, це коли тебе зраджують як людину. Я зраджувала, якщо це можна так назвати, коли у мене болить і мене заганяють в якійсь кут. Я це робила, коли вже розуміла, що стосунки на межі і ми розходимося", - розповідала Наталка Карпа.

Наталка Карпа (фото: instagram.com/natalkakarpa)

Христина Соловій

У березні 31-річна українська артистка Христина Соловій повідомила, що протягом 2022-2023 року мала роман із 49-річним письменником, вокалістом гурту "Жадан і Собаки" та громадським діячем Сергієм Жаданом.

Втім, пара розпалася. Ініціаторкою розриву стала співачка, яка зізналася, що зрадила Сергію з іншим чоловіком, в якого закохалася.

Христина Соловій і Сергій Жадан (фото: скріншот з відео)

Маша Гойя

Співачка зрадила свого чоловіка і продюсера Юрія Фальосе під час своєї роботи в Китаї. Там Маша познайомилася з молодим і харизматичним китайцем, з яким у неї почався роман. Повернувшись в Україну, Гойя зізналася Фальосі у зраді. У результаті пара розлучилася, але після розриву вони зберегли хороші дружні стосунки.

Юрій Фальосе і Маша Гойя (фото: скріншот з відео)

Раніше ми розповідали про 5 українських зірок, які пробачили зраду чоловіка, щоб зберегти сім'ю,

Також писали про знаменитостей, які приховують своїх коханих.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Світське життя, YouTube-канал Маші Єфросиніної "Екзамен", Слава +.

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