Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце "краснокнижного" животного

Интервью с Клопотенко

Передача с Клопотенко вышла еще в ноябре 2021 года, но на высказывания повара обратили внимание только сейчас.

На странице в Instagram UA_Animals появился гневный пост.

"В интервью одному из ютуб-проектов шеф-повар Евгений Клопотенко кичится блюдами из диких и редких видов животных. Весь перечень звучит просто ужасно, а в случае блюда из сердца лося говорит о нарушении закона", - сказано в сообщении.

Напомним, лось в Украине находится на грани исчезновения и это животное внесено в Красную книгу, поэтому его убийство является нарушением закона.

По факту видео UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и ГосЭкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и, не нарушает ли это закон. Также зоозащитники готовят заявление в полицию.

Также на видео кулинар демонстрирует ведущему мясо бобра, которое находится в контейнере.

На видео этот момент начинается с 32 минуты.

Что думают украинцы по этому поводу

Реакция украинцев по этому поводу не заставила себя ждать, они засыпали гневными комментариями Клопотенко под его новым постом, где он дает рецепт торта Наполеон.

Cмачний червонокнижний лось був? Дно.

Не забудьте мясо лося добавить, а то ж больше нечего кушать…

Готовить блюда из редких животных? Серьезно? Неожидала...следила за вами с мастер-шефа, но эпатировать таким способом тупо и низко...

Як шкода що для своїх страв ви використовуєте рідкісних тварин.

Скриншот (instagram.com/klopotenko)

Отметим, что пока что сам Клопотенко не давал никаких комментариев по поводу скандала с блюдами из редких животных.