Клопотенко вляпался в новый скандал, приготовив сердце "краснокнижного" животного

Евгений Клопотенко очутился в центре нового скандала. В одном из интервью он рассказал, что готовит в своем ресторане сердце лося. Отметим, что это животное занесено в Красную книгу.
Высказывания о блюдах из редких животных прозвучали в программе "Зе интервьюер", где ведущим является Анатолий Анатолич.
Передача с Клопотенко вышла еще в ноябре 2021 года, но на высказывания повара обратили внимание только сейчас.
На странице в Instagram UA_Animals появился гневный пост.
"В интервью одному из ютуб-проектов шеф-повар Евгений Клопотенко кичится блюдами из диких и редких видов животных. Весь перечень звучит просто ужасно, а в случае блюда из сердца лося говорит о нарушении закона", - сказано в сообщении.
Напомним, лось в Украине находится на грани исчезновения и это животное внесено в Красную книгу, поэтому его убийство является нарушением закона.
По факту видео UAnimals направили запрос в Госпродслужбу и ГосЭкоинспекцию с просьбой выяснить, откуда у героя видео появился труп лося и, не нарушает ли это закон. Также зоозащитники готовят заявление в полицию.
Также на видео кулинар демонстрирует ведущему мясо бобра, которое находится в контейнере.
На видео этот момент начинается с 32 минуты.
Реакция украинцев по этому поводу не заставила себя ждать, они засыпали гневными комментариями Клопотенко под его новым постом, где он дает рецепт торта Наполеон.
Скриншот (instagram.com/klopotenko)
Отметим, что пока что сам Клопотенко не давал никаких комментариев по поводу скандала с блюдами из редких животных.
Как мы ранее писали, украинцы жалуются на новое меню от Клопотенко в садах и школах.