Клопотенко вляпався в новий скандал, приготувавши серце "червонокнижної" тварини

Євген Клопотенко опинився в центрі нового скандалу. В одному з інтерв'ю він розповів, що готує у своєму ресторані серце лося. Відзначимо, що ця тварина занесена в Червону книгу.
Висловлювання про страви з рідкісних тварин прозвучали у програмі "Зе інтерв'юер", де ведучим є Анатолій Анатоліч.
Передача з Клопотенко вийшла ще в листопаді 2021 року, але на висловлювання кухаря звернули увагу тільки зараз.
На сторінці в Instagram UA_Animals з'явився гнівний пост.
"В інтерв'ю одному з ютуб-проектів шеф-кухар Євген Клопотенко хизується стравами з диких і рідкісних видів тварин. Весь перелік звучить просто жахливо, а в разі страви з серця лося говорить про порушення закону", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, лось в Україні знаходиться на межі зникнення і ця тварина внесена до Червоної книги, тому її вбивство є порушенням закону.
За фактом відео UAnimals направили запит в Держпродслужбу і Держекоінспекцію з проханням з'ясувати, звідки у героя відео з'явився труп лося і, чи не порушує це закон. Також зоозахисники готують заяву в поліцію.
Також на відео кулінар демонструє ведучому м'ясо бобра, яке знаходиться у контейнері.
На відео цей момент починається із 32 хвилини.
Реакція українців з цього приводу не змусила себе чекати, вони засипали гнівними коментарями Клопотенка під його новим постом, де він дає рецепт торта Наполеон.
Скріншот (instagram.com/klopotenko)
Відзначимо, що поки що сам Клопотенко не давав ніяких коментарів з приводу скандалу зі стравами з рідкісних тварин.
Як ми раніше писали, українці скаржаться на нове меню від Клопотенка в садках і школах.