Клопотенко розповів правду, чому досі не одружений у свої 36 (відео)

Чому Клопотенко не одружений

Євген зізнався, що серйозні стосунки - депресивні, і він не бачить себе у "класичній родині"

"Стосунки мене напружують. Це депресивна річ. У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Ну нібито зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві", - каже кулінар.

Він зізнався, що хоче відчувати свободу і не любить, коли його контролюють.

"Не хочу стандартних речей. Наприклад: "Чому ти не прийшов? Чому не подзвонив?" - додав Клопотенко.

Що відомо про Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко народився 23 листопада 1986 року в Києві, за гороскопом він Стрілець.

Зараз він - ресторатор, громадський активіст, дослідник української кухні, блогер та телеведучий. Свою славу Женя здобув у 2015 році, коли взяв участь у 5 сезоні українського кулінарного шоу МастерШеф, став його переможцем і заявив, що має намір змінити культуру харчування в Україні.

Кулінар відомий своїм легким ставленням до стосунків, і неодноразово заявляв, що любить, коли взаємини легкі та "вільні". Найбільше часу і пристрасті кулінар присвячує своїй кар'єрі.