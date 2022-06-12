Клопотенко раскрыл рецепт украинской окрошки: "глубоко в нашей культуре"

Известный кулинар Евгений Клопотенко развеял расхожий миф о том, что окрошка якобы считается сугубо российским блюдом, и отметил, что в украинском меню этот холодный летний суп тоже присутствует, но традиционно готовят его иначе.
Об этом шеф-повар рассказал в интервью Славе Демину в передаче "Слава+".
"Окрошка - глубоко в нашей культуре. Это и есть оливье, залитое квасом", - говорит Клопотенко.
Такое украинское блюдо еще имеет название киселица, и при приготовлении украинской окрошки "не надо ничего добавлять - нужно готовить немного по-другому".
"И ты получишь такой холодный украинский суп", - рассказал Клопотенко и добавил, что подобное блюдо, распространенное на Бойковщине, называется киселица, только по традициям там процесс приготовления отличается, хозяйки применяют брожение, которое занимает 2-3 дня.
Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как готовить украинскую окрошку
Напомним, перед этим мы рассказывали, как готовится украинская окрошка на бульоне, и публиковали рецепт освежающего летнего супа.
А также мы писали, что судья "МастерШеф" представил рецепт паляници с клубникой.