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Клопотенко раскрыл рецепт украинской окрошки: "глубоко в нашей культуре"

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Владимир Костырин

Известный кулинар Евгений Клопотенко развеял расхожий миф о том, что окрошка якобы считается сугубо российским блюдом, и отметил, что в украинском меню этот холодный летний суп тоже присутствует, но традиционно готовят его иначе.

Об этом шеф-повар рассказал в интервью Славе Демину в передаче "Слава+".

"Окрошка - глубоко в нашей культуре. Это и есть оливье, залитое квасом", - говорит Клопотенко.

Такое украинское блюдо еще имеет название киселица, и при приготовлении украинской окрошки "не надо ничего добавлять - нужно готовить немного по-другому".

Рецепт украинской окрошки

  • Нужно взять молодую картошку и разрезать на половинку - ее следует запечь в духовке.
  • После этого готовый картофель кладем в тарелку, и добавляем нарезанную свежую морковь, и туда же отправляем немного укропа, тоже предварительно нарезанного.
  • Сверху заливаем йогуртом без вкуса - он не должен быть с наполнителем.
  • Затем добавляем черный перец (молотый).
  • Также можно добавить порезанный хлеб, как сухарики.

"И ты получишь такой холодный украинский суп", - рассказал Клопотенко и добавил, что подобное блюдо, распространенное на Бойковщине, называется киселица, только по традициям там процесс приготовления отличается, хозяйки применяют брожение, которое занимает 2-3 дня.

Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как готовить украинскую окрошку

Напомним, перед этим мы рассказывали, как готовится украинская окрошка на бульоне, и публиковали рецепт освежающего летнего супа.

А также мы писали, что судья "МастерШеф" представил рецепт паляници с клубникой.

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Евгений КлопотенкоКулинар