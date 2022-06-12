Клопотенко раскрыл рецепт украинской окрошки: "глубоко в нашей культуре"

"Окрошка - глубоко в нашей культуре. Это и есть оливье, залитое квасом", - говорит Клопотенко.

Такое украинское блюдо еще имеет название киселица, и при приготовлении украинской окрошки "не надо ничего добавлять - нужно готовить немного по-другому".

Рецепт украинской окрошки

Нужно взять молодую картошку и разрезать на половинку - ее следует запечь в духовке.

После этого готовый картофель кладем в тарелку, и добавляем нарезанную свежую морковь, и туда же отправляем немного укропа, тоже предварительно нарезанного.

Сверху заливаем йогуртом без вкуса - он не должен быть с наполнителем.

Затем добавляем черный перец (молотый).

Также можно добавить порезанный хлеб, как сухарики.

"И ты получишь такой холодный украинский суп", - рассказал Клопотенко и добавил, что подобное блюдо, распространенное на Бойковщине, называется киселица, только по традициям там процесс приготовления отличается, хозяйки применяют брожение, которое занимает 2-3 дня.

Видео: Евгений Клопотенко рассказал, как готовить украинскую окрошку