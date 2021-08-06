Клопотенко представил простой салат с огурцами: магия за 2 минуты!

"Я обожаю лето за то, что салат можно сделать практически из любых продуктов в холодильнике. Именно так и появился рецепт салата с огурцом и сыром фета. Вкусный, простой в приготовлении и отлично подойдет к мясу или рыбе. К тому же, как отмечают диетологи, огурец – полезный овощ", - описал свой рецепт Клопотенко.

Ингредиенты

5 огурцов

100 граммов сыра фета

½ белого лука

2 ст. л. оливкового масла

1 ст. л. лимонного сока

10 горошин белого перца

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовьте все ингредиенты для приготовления салата с огурцом и сыром фета. Возьмите 5 огурцов, помойте и нарежьте полукольцами. Половину луковицы нарежьте тонкими перьями. Далее возьмите 100 г сыра фета и раскрошите. Полейте все ингредиенты лимонным соком и 2 ст. л. оливкового масла. Возьмите 10 горошин белого перца и разотрите в ступке. Он придаст салату пикантности. Добавьте в салат и хорошо перемешайте. Салат готов!

Салат с огурцами от Клопотенко