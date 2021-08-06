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Клопотенко представив простий салат з огірками: магія за 2 хвилини!

Автор: Styler

Сезон огірків в Україні в самому розпалі. Візьміть цей овоч, а до нього ще сир фета і спробуйте приготувати салат. Робиться він всього дві хвилини!

Його рецепт на сайті опублікував відомий кухар Євген Клопотенко.

"Я обожнюю літо за те, що салат можна зробити практично з будь-яких продуктів в холодильнику. Саме так і з'явився рецепт салату з огірком і сиром фета. Смачний, простий в приготуванні і відмінно підійде до м'яса або риби. До того ж як відзначають дієтологи, огірок – корисний овоч", - описав свій рецепт Клопотенко.

Інгредієнти

Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату з огірком і сиром фета. Візьміть 5 огірків, помийте і наріжте півкільцями. Половину цибулини наріжте тонкими пір'ям. Далі візьміть 100 г сиру фета і розкришіть. Полийте всі інгредієнти лимонним соком і 2 ст.л оливкової олії. Візьміть 10 горошин білого перцю і розітріть в ступці. Він додасть салату пікантності. Додайте в салат і добре перемішайте. Салат готовий!

Салат з огірками від Клопотенко

Як ми писали раніше, Клопотенко дав новий рецепт галушок.

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Евгений Клопотенко