Клопотенко представив простий салат з огірками: магія за 2 хвилини!

"Я обожнюю літо за те, що салат можна зробити практично з будь-яких продуктів в холодильнику. Саме так і з'явився рецепт салату з огірком і сиром фета. Смачний, простий в приготуванні і відмінно підійде до м'яса або риби. До того ж як відзначають дієтологи, огірок – корисний овоч", - описав свій рецепт Клопотенко.

Інгредієнти

5 огірків

100 грамів сиру фета

½ білої цибулі

2 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. лимонного соку

10 горошин білого перцю

Покроковий рецепт приготування

Підготуйте всі інгредієнти для приготування салату з огірком і сиром фета. Візьміть 5 огірків, помийте і наріжте півкільцями. Половину цибулини наріжте тонкими пір'ям. Далі візьміть 100 г сиру фета і розкришіть. Полийте всі інгредієнти лимонним соком і 2 ст.л оливкової олії. Візьміть 10 горошин білого перцю і розітріть в ступці. Він додасть салату пікантності. Додайте в салат і добре перемішайте. Салат готовий!

Салат з огірками від Клопотенко