Клопотенко представил оригинальный рецепт паштета: готовится очень просто!

Паштет из грибов и фасоли предлагает вам приготовить известный кулинар Евгений Клопотенко.
Рецепт повар опубликовал на своем YouTube-канале.
Нарежьте маленькими кубиками белую луковицу. Разогрейте сковороду с 1-2 ст. л. подсолнечного масла и обжарьте лук в течение 1 минуты, чтобы он стал мягким, но не пережарился. Раздавите 2 зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными и размороженными 200 г опят.
Предварительно отварите фасоль. Лучше использовать белую, потому что она имеет более мягкий вкус и структуру. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета. Добавьте 200 г вареной фасоли в грибы с луком. Добавьте ½ ч. л. тмина, соль и перец по вкусу. Тмин придаст готовому паштету легкий пряный вкус. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут.
Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте 1-2 ст. л. сока лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Перебейте фасоль с опятами блендером до однородной консистенции. Выбирайте время перебивания самостоятельно.
Добавьте в паштет подсолнечное масло, примерно 1 ст. л., чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли, если вы хотите сделать его немного более жидким. Подавайте готовый паштет с подсушенным на сухой сковороде батоном или багетом.
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