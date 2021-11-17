RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Клопотенко представив оригінальний рецепт паштету: готується дуже просто!

Автор: Людмила Жукова

Паштет з грибів і квасолі пропонує вам приготувати відомий кулінар Євген Клопотенко.

Рецепт кухар опублікував на своєму YouTube-каналі.

Інгредієнти для паштету

  • 200 г відварених опеньків
  • 200 г вареної квасолі
  • 1 цибуля
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії
  • ½ ч. л. кмину
  • а 2 зубчики часнику
  • багет або батон для подачі
  • 1-2 ст. л. соку лимона
  • сіль і перець до свого смаку

Покроковий рецепт приготування паштету з квасолі і грибів

Наріжте маленькими кубиками білу цибулину. Розігрійте сковороду з 1-2 ст. л. соняшникової олії й обсмажте цибулю протягом 1 хвилини, щоб вона стала м'якою, але не пересмажилася. Роздушіть 2 зубчики часнику і киньте до цибулі разом з відвареними і розмороженими 200 г опеньків.

Попередньо відваріть квасолю. Краще використовувати білу, тому що вона має більш м'який смак і структуру. Відвар квасолі не виливайте відразу, їм можна регулювати консистенцію майбутнього паштету. Додайте 200 г вареної квасолі в гриби з цибулею. Додайте ½ ч. л. кмину, сіль і перець до свого смаку. Кмин додасть готовому паштету легкий пряний смак. Перемішайте вміст сковороди і прогрійте все разом протягом 1-2 хвилин.

Пересипте квасолю з грибами в чашу блендера і додайте 1-2 ст. л. соку лимона для легкої кислинки і балансу смаку. Перебийте квасолю з опеньками блендером до однорідної консистенції. Вибирайте час перебивання самостійно.

Додайте в паштет соняшникову олію, приблизно 1 ст. л., щоб пом'якшити структуру. Також саме час регулювати консистенцію відваром квасолі, якщо ви хочете зробити його трохи більш рідким. Подавайте готовий паштет з підсушеним на сухій сковороді батоном або багетом.

Як ми раніше писали, Клопотенко поділився рецептом цвітної капусти у духовці і додав супер-соус.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евгений Клопотенко