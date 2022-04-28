Клопотенко поделился секретом самых вкусных дерунов с мясом

Ингредиенты:

5 картофелин (среднего размера)

2 луковицы (крупных)

1 яйцо

3 ст. л. сметаны

1 ст. л. муки

250 г мясного фарша (комбинированного)

1 зубчик чеснока

3-4 ст. л. растительного масла

по вкусу соль и перец

Фото: Как приготовить драники с мясом (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление блюда

Разогрейте духовку до 180 градусов. Лук очистите. Одну луковицу потрите к миске на мелкую терку. Картофель очистите и натрите на мелкую терку в ту же миску, что и лук. Выбирайте сорта картофеля, которые больше подходят для жарки.

Разбейте в миску одно яйцо, добавьте несколько щепоток соли и черный молотый перец по вкусу. Добавьте 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. муки, чтобы драники не распались в процессе жарки.

Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите на нее массу для драников с помощью ложки. Обжарьте до золотистой корочки.

Возьмите две луковицы и отрежьте от них два кольца, толщиной около 5 мм. Оставшийся лук мелко порубите. Обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом измельченный лук и очищенный и порубленный зубчик чеснок. Добавьте к сковороде фарш, щепотку соли и обжаривайте, пока он не станет темным.

На дно керамических горшочков (или других емкостей для запекания) выложите по одному кольцу лука. Она придаст удивительный аромат при запекании.

Затем слоями выложите драники и обжаренный мясной фарш практически до самого верха.

Добавьте по 1 ст. л. сметаны в каждый горшочек, закройте крышкой и отправьте в разогретую духовку на 20 минут.