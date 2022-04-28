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Клопотенко поделился секретом самых вкусных дерунов с мясом

Фото: Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Светлана Мащенко

Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные деруны (драники с мясом). Он предлагает запечь их в духовке в горшочках.

Рецептом он поделился на своем сайте.

Ингредиенты:

  • 5 картофелин (среднего размера)
  • 2 луковицы (крупных)
  • 1 яйцо
  • 3 ст. л. сметаны
  • 1 ст. л. муки
  • 250 г мясного фарша (комбинированного)
  • 1 зубчик чеснока
  • 3-4 ст. л. растительного масла
  • по вкусу соль и перец

Фото: Как приготовить драники с мясом (klopotenko.com)

Пошаговое приготовление блюда

Разогрейте духовку до 180 градусов. Лук очистите. Одну луковицу потрите к миске на мелкую терку. Картофель очистите и натрите на мелкую терку в ту же миску, что и лук. Выбирайте сорта картофеля, которые больше подходят для жарки.

Разбейте в миску одно яйцо, добавьте несколько щепоток соли и черный молотый перец по вкусу. Добавьте 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. муки, чтобы драники не распались в процессе жарки.

Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите на нее массу для драников с помощью ложки. Обжарьте до золотистой корочки.

Возьмите две луковицы и отрежьте от них два кольца, толщиной около 5 мм. Оставшийся лук мелко порубите. Обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом измельченный лук и очищенный и порубленный зубчик чеснок. Добавьте к сковороде фарш, щепотку соли и обжаривайте, пока он не станет темным.

На дно керамических горшочков (или других емкостей для запекания) выложите по одному кольцу лука. Она придаст удивительный аромат при запекании.

Затем слоями выложите драники и обжаренный мясной фарш практически до самого верха.

Добавьте по 1 ст. л. сметаны в каждый горшочек, закройте крышкой и отправьте в разогретую духовку на 20 минут.

Ранее Клопотенко рассказал, как приготовить идеальные куриные ножки.

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Евгений Клопотенко