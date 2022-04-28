Клопотенко поделился секретом самых вкусных дерунов с мясом

Известный кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить вкусные деруны (драники с мясом). Он предлагает запечь их в духовке в горшочках.
Рецептом он поделился на своем сайте.
Фото: Как приготовить драники с мясом (klopotenko.com)
Разогрейте духовку до 180 градусов. Лук очистите. Одну луковицу потрите к миске на мелкую терку. Картофель очистите и натрите на мелкую терку в ту же миску, что и лук. Выбирайте сорта картофеля, которые больше подходят для жарки.
Разбейте в миску одно яйцо, добавьте несколько щепоток соли и черный молотый перец по вкусу. Добавьте 1 ст. л. сметаны, 1 ст. л. муки, чтобы драники не распались в процессе жарки.
Разогрейте сковороду с 2-3 ст. л. подсолнечного масла и выложите на нее массу для драников с помощью ложки. Обжарьте до золотистой корочки.
Возьмите две луковицы и отрежьте от них два кольца, толщиной около 5 мм. Оставшийся лук мелко порубите. Обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом измельченный лук и очищенный и порубленный зубчик чеснок. Добавьте к сковороде фарш, щепотку соли и обжаривайте, пока он не станет темным.
На дно керамических горшочков (или других емкостей для запекания) выложите по одному кольцу лука. Она придаст удивительный аромат при запекании.
Затем слоями выложите драники и обжаренный мясной фарш практически до самого верха.
Добавьте по 1 ст. л. сметаны в каждый горшочек, закройте крышкой и отправьте в разогретую духовку на 20 минут.
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