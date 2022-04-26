Клопотенко раскрыл секрет идеальных куриных ножек: ингредиентов - минимум

Куриные ножки (голени) имеют нежное и нежирное мясо, поэтому они в отличие от постного и суховатого филе идеально подходят для жарки. Так считает известный украинский кулинар Евгений Клопотенко.

Ресторатор предложил совместить два основных метода приготовления голеней: жарку и запекание.

Секрет заключается в сливочном соусе, который и придает куриному мясу еще более нежный вкус. Кроме того, кулинар советует готовить голени без кожуры.

Ингредиенты:

6 голеней

2 луковицы

2 веточки тимьяна

2 зубчика чеснока

3 ст. л. масла

250 мл сливок 33%

по вкусу соль и перец

Поджарьте голени без кожуры на 1 ст. л. масла до золотистой корочки со всех сторон, не добавляя соль или перец. Поджаренные голени переложите в форму для запекания и посолите.

Лук (2 шт.) порежьте средними кубиками. Добавьте еще 1 ст. л. масла на ту же сковороду, где жарились голени. Обжарьте лук и два раздавленные зубчики чеснока до мягкости лука на среднем огне, добавив 1 щепотку соли.

Переложите лук с чесноком в форму к голеням и равномерно распределите, добавьте две веточки тимьяна. Влейте 250 мл сливок и добавьте еще 1 щепотку соли и перец по вкусу.

Запекайте куриные голени со сливочным соусом 45 минут при температуре 180 градусов.