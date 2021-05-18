Клопотенко поделился секретом приготовления сочных чебуреков без фритюра

Особенностью янтыка, по словам кулинара, является то, что он жарится на сковородке без жира. Это отличает его от чебурека, приготовленного на фритюре. А после того, как янтык снимают со сковородки, его смазывают кусочком сливочного масла.

Ингредиенты для янтыка с говядиной

Для фарша:

Говядина - 400 г

Сливочное масло - 40 г

Щепотка зира

Щепотка тмина

Соль по вкусу

Для теста:

Мука - 250 г

Вода - 80 мл

Подсолнечное масло - 1 ч. л.

Соль - 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление янтыка

В миске надо смешать до однородного состояния все необходимые ингредиенты для теста, выложить на рабочую поверхность и вымесить, пока масса не станет достаточно упругой. Тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Смешайте в миске говяжий фарш, зиру, тмин и соль. Лучше возьмите кусок не слишком жирного мяса и сделайте фарш самостоятельно.

Разделите тесто на 4 части и раскатайте в форме круглого коржа. Выложите на половину лепешки фарш. Накройте фарш второй половиной лепешки и защипните края с помощью вилки.

Разогрейте сковороду без жира и обжаривайте янтык до готовности, периодически его переворачивая (5-7 минут с каждой стороны). Когда тесто начнет приобретать коричневый оттенок, янтык - готов.

Выложите горячий янтык на тарелку и смажьте его сливочным маслом с двух сторон.