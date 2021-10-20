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Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы: очень просто готовить!

Автор: Людмила Жукова

В Украине сейчас сезон тыквы. Попробуйте приготовить из этого овоща оладьи по рецепту известного повара Евгения Клопотенко.

Его известный гурман и повар опубликовал в своем Telegram-канале.

"Возьмите этот рецепт оладий на завтрак. В составе теста используем тыкву. Он круто вписывается по текстуре и по вкусу. А опционально можно полить оладьи медом, так они станут еще вкуснее. Цем", - описал рецепт Евгений.

Для приготовления оладий вам понадобится:

  • 300 г тыквы
  • 3 яйца
  • 200 г муки
  • 200 мл молока безлактозного или обычного
  • 100 г сахара
  • масло для жарки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • мед (для подачи)
  • соль по вкусу

Перемешайте все ингредиенты в емкости и дайте им немного постоять. Потом жарьте на сковородке на подсолнечном масле до румяной корочки. Подавайте с медом! Приятного аппетита!

Как мы ранее писали, Клопотенко дал рецепт крем-супа из тыквы с базиликом.

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Евгений Клопотенко