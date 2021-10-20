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Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза: дуже просто готувати!

Автор: Людмила Жукова

В Україні зараз сезон гарбуза. Спробуйте приготувати з цього овоча оладки за рецептом відомого кухаря Євгена Клопотенка.

Його відомий гурман і кухар опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Візьміть цей рецепт оладок на сніданок. У складі тіста використовуємо гарбуз. Він круто вписується за текстурою і за смаком. А опціонально можна полити оладки медом, так вони стануть ще смачніше. Цьом", - описав рецепт Євген.

Для приготування оладок вам знадобиться:

  • 300 г гарбуза
  • 3 яйця
  • 200 г борошна
  • 200 мл молока безлактозного або звичайного
  • 100 г цукру
  • масло для смаження
  • 1 ч. л. розпушувача
  • мед (для подачі)
  • сіль до свого смаку

Перемішайте всі інгредієнти в ємності і дайте їм трохи постояти. Потім смажте на сковорідці на соняшниковій олії до рум'яної скоринки. Подавайте з медом! Приємного апетиту!

Як ми раніше писали, Клопотенко дав рецепт крем-супу з гарбуза з базиліком.

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Евгений Клопотенко